Despierta Orlando: American Ninja Warrior guerreros ante la adversidad

(NOTICIAS YA).- Cuando Kyle Mccreight estaba pasando por momentos difíciles, él decidió ir a un refugio canino donde se encontró con “Tre” un cachorro que apenas podía caminar porque le faltaba una pata trasera; Fue entonces donde comenzó la historia de este dúo inseparable. En esta edición de Despierta Orlando, Mccreight le contó a Luis Artemio y a Hazel Ortiz las adversidades que han superado juntos para llegar donde están ahora. Kyle también ha estado aplicando para participar en “American Ninja Warrior” y hace pocos días los productores le dijeron que iba ser parte de la próxima temporada del concurso en el 2020.

Pero no ha sido fácil para los dos, porque Mccreight se partió ambos brazos practicando para el concurso y Tre tuvo que someterse a cirugías porque no le estaba llegando sangre al hueso de su única pata trasera. Esta cirugía le impidió a Tre que no pudiera caminar por dos meses y Mccreight con los brazos heridos, lo cargaba a todos lados. Superar esto llevó a Tre y a Mccreight a ser el dúo inseparable que se presentaron en Despierta Orlando. Durante el concurso de “American Ninja Warrior” Tre estará en la banda junto a Mccreight quien participará en el concurso. Finalmente Kyle tiene una compañía llamada “Sunshine Ninja Therapy” con obstáculos parecidos a los del concurso de televisión incorporando la terapia para trabaja con niños que tienen necesidades especiales. Tre está en proceso de volverse un perro de terapia para poder inspirar a personas en escuelas y hospitales tal y como lo ha hecho con Kyle.

Siga al dúo en las redes sociales: @mccreight.kyle

Avance Informativo

Tu Propósito: Relatos del Acoso (Bullying)

En su segmento semanal, Tony Hernández Pumarejo, orador motivacional quien padece de autismo presentó un tema que ha marcado su vida personalmente, y es el bullying. Hernández contó que la experiencia que él tuvo con el bullying fue lo que llevó a abogar por las personas que tienen autismo, y todos los demás que tiene retos similares día a día. Para Tony este es un tema que lo conmueve, porque él conoce muy bien lo que es el rechazo, y los ataques de los bullies. Hernández, dejó como mensaje que no se rindan, y que sepan que tienen un valor que absolutamente nadie se lo puede quitar.

“Nunca permitas que nadie o nada te diga que no vales y que tu vida no vale nada”, dijo Hernández. “Tu vida tiene mucho valor no solamente para las personas que te quieren, si no para este mundo”.

Coronavirus: Pandemia Global

