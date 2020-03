Condado Pinellas en emergencia por 7 días debido a coronavirus

(NOTICIAS YA).-Autoridades del Condado Pinellas se declararon en emergencia por siete días para combatir el coronavirus en la bahía.

Los comisionados del condado indicaron que la prioridad es tener control de salud en todos los residentes del condado.

“Queremos proteger a nuestra comunidad. Estamos evaluando que eventos vamos a cancelar o posponer” dijo Barbra Hernández, portavoz del condado Pinellas

El condado Pinellas es casa de varias playas que son anualmente son visitas por personas de todo el país. Aunque se han hecho recomendaciones por parte de expertos en salud de no asistir a eventos de gran cantidad de personas, no hay una normativa específica para las playas de dicho condado. No obstante, Hernández insiste que los residentes deben ser responsables con sus decisiones.

“Si usted se siene mal, si usted se siente enfermo, por favor quédese en su casa. Al lugar que vaya, asegúrese de que usted se está lavando las manos”,

Actualmente en el Condado Pinellas sólo se han registrado dos casos positivos de coronavirus y ambos individuos se encuentran aislados.

