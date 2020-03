Coronavirus: Lo qué está ocurriendo en el condado de El Paso

(NOTICIAS YA).- El Paso aún no cuenta con casos del coronavirus sin embargo, se están preparando con cambios, cierres y cancelaciones. A continuación lo que se sabe hasta el momento. Cabe resaltar que esta información es adquirida por comunicados oficiales.

Estamos actualizando esta página con forme llegan los detalles.

Escuelas: Todos los viajes quedan cancelados.

EPISD: Las vacaciones de primavera del Distrito Escolar de El Paso se extienden hasta el 30 de marzo, día en el que regresarán a clases.

Cint ISD: Hoy a la una de la tarde se reunirán los superintendentes para discutir lo que realizaran.

Socorro ISD: Se encuentre analizando lo que harán.

Ysleta ISD: Del 16 al 20 estarán cerrados y analizando la situación.

El Departamento de Educación Pública de Nuevo México y la gobernadora, Michelle Lujan Grisham anunciaron el cierre temporal de todas las escuelas públicas de la entidad. Por el momento en tres semanas se reanudaran las clases.

NMSU: tendrá 2 semanas de vacaciones de primavera.

Centros de adultos mayores:

La ciudad de El Paso decidió cerrar los centros. Cabe resaltar que aun seguirán proporcionando alimentos hasta el 17 de marzo.

Parques, bibliotecas, museo y zoológico:

La ciudad ha decidido cerrar por el momento todos sus programas en parques, bibliotecas, museos y zoológico en El Paso.

Tiendas:

Tanto centros comerciales como Sunland Park y Cielo Vista así como grandes supermercados como Walmart y Sams anuncian que están tomando todas las medidas necesarias de limpieza al igual que restaurantes locales y de cadenas nacionales.

Eventos cancelados:

Suspenden el inicio de la temporada 2020 de “United Soccer League”. Los partidos se suspenderán por un mínimo de 30 días. Esto incluye el partido de los Locomotive FC que jugarían el sábado 14 de marzo y el partido contra LA Galaxy el 4 de abril.

Rage Against the Machine, el concierto de rock más esperado programado para el 26 de marzo en el Don Haskin y 28 en Pan Am Center, en Las Cruces fue cancelado.

Cancelan todas las actuaciones restantes del OVO del Cirque du Soleil del 13 al 15 fe Marzo, en el centro Don Haskins de UTEP en El Paso. Aquellos que compraron boletos, recibirán un reembolso. Los que realizaron su compra de boletos a través de Ticketmaster recibirán un reembolso automático en la tarjeta de crédito utilizada. Para más información, comuníquese con el equipo de servicio al cliente de Cirque du Soleil 1-877-924-7783.

Por el momento el concierto de la Banda MS y Ana Gabriel también cambiarán de fecha.

Condado de El Paso:

Todos los juicios del 26 y 27 de marzo cancelados.