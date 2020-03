¿Qué hacer si un familiar es diagnosticado con Coronavirus?

(NOTICIAS YA).- En medio de la pandemia de Coronavirus personas alrededor del mundo están tomando medidas para evitar el contagio ¿Pero qué pasa si uno de tus familiares es diagnosticado con este virus?

A continuación te explicaremos algunas medidas que puedes tomar para realizar la cuarentena y mantenerte a salvo:

El paciente debe aislarse

La persona contagiada de COVID-19 debe permanecer aislada en una habitación y si es posible una que tenga baño de uso exclusivo para ellos. Además se debe restringir su circulación en el resto de la vivienda.

Si el paciente debe salir de su habitación siempre tiene que usar un tapabocas y todas las superficies que pudo haber tocado y los ambientes en los que se movió deben ser desinfectados inmediatamente.

Hay que mantener distancia al comunicarse

De preferencia la persona afectada tiene que comunicarse con el resto de su familia a través de su celular. En caso de que tenga que haber encuentros frente a frente, deberán mantener una distancia de al menos dos metros.

La higiene es la clave de todo

Desinfectar las superficies del hogar, lavarse las manos con agua y jabón constantemente y evitar el contacto físico es sumamente importante para no contraer el COVID-19.

Se debe enseñar a todos los miembros de la familia, especialmente a niños, las formas correctas de limpiar. Si tocan perillas, barandales, o cualquier otra superficie que podría estar contaminada, siempre tienen que lavarse las manos después o al menos usar gel antibacterial.

Si estás a cargo del cuidado de salud de tu familiar enfermo, siempre tienes que usar guantes y tapabocas.

Hay que reforzar el sistema inmunológico

Aquellos con sistemas inmunes comprometidos, personas de la tercera edad y quienes padecen de enfermedades crónicas tienen más riesgo de presentar síntomas severos o incluso morir debido al Coronavirus.

Es por eso que es importante reforzar nuestras defensas, modificar la dieta para incluír proteína, hierro, Vitamina C y otros nutrientes que necesita el cuerpo para combatir virus.

Se debe tener cuidado con los residuos

Si vives con una persona contagiada de Coronavirus, todos los residuos que provengan de ellos deberán ser descartados en bolsas plásticas selladas. Además la ropa y toallas del enfermo deben lavarse por separado.

Mantener la calma

El pánico jamás es una buena respuesta y aunque debes estar alerta y tomar medidas de prevención, es importante que no te dejes llevar por la paranoia colectiva y realices compras innecesarias que podrían poner en riesgo a otros.

Si no necesitas mascarillas porque nadie en tu hogar está enfermo, no las compres. Éstas únicamente deben ser usadas por personas enfermas para no contagiar a otros y no te protegen de contraer un virus en el aire.

