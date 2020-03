Piden autoridades de El Paso no entrar en pánico

(NOTICIAS YA).- “Si hay pánico es porque estamos creando situaciones en nuestra mente, en lugar de estar tratando la realidad de lo que esta sucediendo aquí”, esas fueron las palabras de Ricardo Samaniego, juez del Condado de El Paso, quien señaló que el miedo de los paseños los esta haciendo reaccionar de una manera extremista.

Ya que decenas de han realizado compras masivas y en algunas tiendas existe desbasto de artículos desinfectantes, agua embotellada y papel higiénico, o cual pone desventaja a grupos vulnerables.

“Hay que recordar que detrás de nosotros vienen personas con edad avanzada, con enfermedades crónicas, con necesidades propias de la edad que también requieren de estos artículos, artículos que se están escaseando sin necesidad”, aseguró Fernando González, epidemiólogo del Departamento de Salud de El Paso.

Y es que el viernes la ciudad y el condado de El Paso fueron declarados en “estado de emergencia”, no porque exista una crisis, sino para poder obtener fondos monetarios y combatir esta enfermedad.

El juez del condado asegura que la gente esta confundiendo esta declaración de emergencia, con la que se hace cuando hay desastres naturales, donde si hay desabasto de alimentos y servicios.

“Aquí es donde le pedimos a la comunidad que sea sensible, que sean lógicos de no tratar de agarrar productos pensando que los necesitan porque no va a ser necesario. Todos los vendedores, los proveedores están conscientes de tener los productos listos para cualquier uso y que no se van a terminar”, dijo Samaniego.

Por su parte expertos de salud piden a la comunidad prudencia y seguir normas de higiene básicas y evitar estar en contacto con personas que tengan alguna enfermedad de las vías respiratorias.

“Si tenemos la información correcta vamos a poder combatir esto de una mejor manera y vamos a evitar el pánico y no hay que hacerle caso a muchos comentarios en redes sociales porque lo único que causan es el pánico y causan mas desinformación”, explicó el doctor Héctor Ocaranza, del Departamento de Salud de El Paso.

Si usted tiene cualquier duda con respecto al COVID-19, puede llamar al Centro de Respuesta en El Paso al número de teléfono 211.