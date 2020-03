Confirman primer caso de coronavirus en Laredo

(NOTICIAS YA).- La ciudad de Laredo, emitió un comunicado a través de Facebook, donde informa que la CDC confirmó el primer caso de COVID-19 en el condado Webb.

De acuerdo a la publicación:

“La ciudad de Laredo ha recibido confirmación oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a través del Laboratorio Metropolitano de San Antonio sobre un presunto caso de COVID-19 en un paciente de Laredo. El CDC ha confirmado que el paciente ha dado positivo en la prueba de COVID-19.

El paciente sólo mostró síntomas leves cuando se le hicieron las pruebas la semana pasada en Laredo y no ha viajado a ninguna zona afectada recientemente y se considera un caso de transmisión comunitaria. El paciente sigue en cuarentena mientras el Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo y los CDC investigan más a fondo el caso”.

Hasta el lunes por la tarde, Laredo tenía seis casos pendientes de confirmación. De acuerdo a las autoridades uno de esos seis casos fue confirmado como negativo y otro fue confirmado como positivo por el CDC (el caso mencionado anteriormente). “Los resultados de los cuatro restantes aún están pendientes” señala el comunicado.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo recomienda un distanciamiento social de no menos de seis pies y evitar grupos de personas con 50 personas o más.

Las autoridades insisten: “Aunque no muestren síntomas, por favor quédense en casa a menos que sea necesario. La ciudad y el condado han estado en contacto con el HEB y las tiendas Wal-Mart que aseguran al público que no hay necesidad de acumular artículos – no habrá escasez de artículos. Sólo tomen lo que normalmente consumen y dejen algo para su vecino. Las cadenas de supermercados se están abasteciendo cada noche”.

Para cualquier pregunta, puede llamar a la línea directa del Coronavirus de la Ciudad de Laredo al (956) 795-4954.