El actor Idris Elba tiene coronavirus

(NOTICIAS YA).- El actor Idris Elba reveló este lunes que fue diagnosticado con el nuevo coronavirus, a pesar de que hasta el momento no presenta síntomas, indicó The Hollywood Reporter.

“Esta mañana di positivo a COVID-19. Me siento bien, no he tenido síntomas pero he estado aislado desde que me enteré sobre mi posible exposición al virus. Quédense en casa y sean pragmáticos. Los mantendré actualizados sobre mi estado. No hay pánico”, escribió el británico en Twitter.

En un video, el que fuera candidato para encarnar a James Bond aseguró que aunque no presentaba síntomas, se realizó la prueba del virus porque estuvo expuesto a alguien que dio positivo, tras lo cual entró en cuarentena hasta recibir sus propios resultados.

Elba pidió a sus seguidores de redes sociales tomar en serio los consejos de los expertos, como lavarse las manos constantemente y durante 20 segundos.

“Hay personas allá afuera que no muestran síntomas y fácilmente pueden contagiar. Así que ahora es tiempo de mantenernos alertas acerca de lavarnos las manos y mantener las distancias”, recomendó el también DJ.

“La transparencia es probablemente lo mejor ahora. Si te sientes enfermo o crees que debes hacerte la prueba o que has sido expuesto al virus, entonces haz algo al respecto. Es muy importante”, finalizó su mensaje.

Elba se une a la lista de celebridades que han sido diagnosticadas con el virus respiratorio, que también incluye al matrimonio de actores Tom Hanks y Rita Wilson, así como a la “chica Bond” ucraniana Olga Kurylenko.

Además de efectos negativos para la economía, la vida diaria y la salud pública, la pandemia de coronavirus ha afectado a la industria del espectáculo, obligando a cerrar cines y a detener la producción de distintas películas y programas de televisión.

Hasta el momento se registran más de 179 mil contagios en todo el mundo, y arriba de 7 mil muertes. En Estados Unidos, la cifra de casos supera los 4 mil, con 73 fallecidos.