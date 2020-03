No creas esta información falsa sobre el coronavirus

(NOTICIAS YA).- Ante la pandemia de coronavirus, puede ser abrumadora la cantidad de información que circula por la red acerca de este virus respiratorio y cómo combatirlo.

Algunas personas y empresas se aprovechan del pánico que ha causado el COVID-19 para vender remedios que supuestamente curan esta enfermedad, los cuales son falsos porque hasta el momento no hay una solución más allá de la prevención.

LEE: Pastor exconvicto por fraude presume cura milagrosa para coronavirus

Los expertos aseguran que la mejor forma de protegerse es manteniendo la distancia entre personas y lavarse las manos constantemente y por 20 segundos a la vez. Asimismo, es importante identificar engaños como los que explica HuffPost en un reporte especial. Aquí te los presentamos.

Recetas para desinfectantes caseros: ante una falta de desinfectantes y antibacteriales en algunos rincones del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) compartió una receta para hacer el tuyo, la cual sería la única confiable.

Para que este producto funcione, debe contener 70% de alcohol, por lo que tampoco puede utilizarse el vodka (40%) u otros destilados, explicó Ben Neuman, biólogo de la Texas A&M University-Texarkana, quien ha estudiado el coronavirus por 24 años.

Incluso si contiene el nivel de alcohol recomendado, no es garantía de que un desinfectante casero vaya a funcionar, añadió Neuman. Sin embargo, esto no debería ser un problema, a decir de Amesh Adalja, experto en enfermedades infecciosas y académico del Johns Hopkins Center for Health Security.

“Me parece sorprendente que la gente esté tratando de hacer su desinfectante para manos cuando tienen jabón y agua, que funcionan perfectamente”, indicó.

LEE: Cuatro niños fueron quemados por desinfectante vendido en 7-Eleven

Remedios y suplementos herbales: algunos de estos “remedios” se han popularizado luego de asegurar, falsamente, que pueden aliviar síntomas similares a los de la gripe o reforzar el sistema inmunológico. En Twitter, asegura HuffPost, la tendencia es el ajo para ahuyentar al coronavirus, por sus presuntas propiedades antivirales y antimicrobianas.

“(El coronavirus) no es un vampiro. El ajo es delicioso en la salsa para espagueti, pero no es un antiviral”, expresó Neuman.

El experto añadió que cualquier beneficio que aporte este tipo de remedios se debe al efecto placebo, es decir, de forma psicológica. Asimismo, cualquier producto que asegure luchar contra o curar el COVID-19 es falso.

El agua no mata el virus: circula también el rumor de que beber agua puede “empujar” el virus hacia el estómago, donde los ácidos lo matarán. Esto también es falso. Se recomienda mantenerse bien hidratado, pero esta no debe ser la única medida de prevención.

El hecho de que el virus llegue al estómago o los intestinos y no se quede solo en los pulmones no significa que la persona esté a salvo.

“Los intestinos tienen más receptores del virus que los pulmones, y ofrecerían una potencial ruta de acceso al torrente sanguíneo y los órganos importantes, así que no quieres introducir el virus deliberadamente al tracto digestivo”, explicó Neuman.

LEE: Podría haber 500 mil contagiados por coronavirus en EE.UU.

Protecciones ineficientes: así como los tapabocas, que solo ayudan a los que ya están infectados a no contagiar a otras personas, se pone en duda la efectividad de los guantes de látex. Además de que se pueden rasgar y romper fácilmente, dan un sentido falso de seguridad, ya que el virus no se absorbe la piel y en cambio puede sobrevivir en los guantes y de ahí entrar al cuerpo por el rostro, ojos o nariz.

No tengas miedo al paquete: muchas personas tienen miedo de recibir pedidos por internet enviados desde China, pero los expertos aseguran que no hay nada qué temer. El virus solo sobrevive dos a tres días en las superficies, más de lo que demora un envío en llegar desde el país asiático.

LAS RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS

No entrar en pánico: “la palabra ‘pandemia’ tiene el poder de evocar imágenes terroríficas de películas y el pasado lejano, pero creo que realmente la situación ahora es más controlable que en el punto más alto del brote en China hace poco más de un mes”, consideró Neuman.

Escuchar a los expertos: seguir las actualizaciones en los medios de comunicación, estar al pendiente de las autoridades de salud locales, lavarse las manos con agua y jabón, no tocarse el rostro, mantener las distancias y desinfectar superficies.

Aislamiento: si te enfermas, trata de conseguir atención médica a distancia y aíslate antes de que te recuperes. Sin embargo, si tienes síntomas como fiebre y dificultad para respirar, acude a los servicios de emergencia lo antes posible. La auto-cuarentena es la mejor manera de frenar los contagios. Muestra de ello es China, donde la cantidad de nuevos casos se ha reducido considerablemente.