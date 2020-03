Jóvenes Ayudan a Sus Padres Durante el Coronavirus

(NOTICIAS YA).-

En medio de la pandemia, la comunidad hispano-hablante son los más afectados por no conocer los metodos de prevención del coronavirus a tiempo.

Es por eso que jóvenes de primera generación son los que ayudan a traducir la información más importante del coronavirus a sus padres.

Elizabeth Esteban quien vive en Thermal con sus padres, de origen Purépecha y que también están dentro de una comunidad de esa misma tribu, dice que es difícil para ellos conocer la última información del coronavirus.

Ella dice, “ Informarles porque muchos de ellos no pueden entender el idioma inglés.”

Especialmente porque muchos solo conocen su propio dialecto.

y muchos de ellos no tiene acceso a tecnología para obtener la información.

Esteban dice,”Mis abuelos viven a un lado de nosotros. Entonces voy a visitarlos y los comparto la información que yo se. Y ellos están tomando medidas de no salir tanto. Les digo que no salgan mas. Para que estén precavidos y para que tomen medidas y no tenga el virus.

De acuerdo al reporte más reciente de medicina educativa en el Hospital Eisenhower, en esta década habrá un escasez masiva de doctores. Aunque el Congresista Raúl Ruiz dice, que no solo doctores sino también doctores bilingües. Ruiz dice, “Es muy importante el esfuerzo a combatir el coronavirus, se incluye a las comunidades de pobreza, las que hablan español, las comunidades de bajos recursos porque las recomendaciones que damos a la comunidad se les hace más fácil a los de dinero.

Un problema que dicen son culpa de las deudas en cual muchos latinos que mayormente vienen de padres inmigrantes, no pueden pagar. Ruiz dice, “no tienen el dinero para entrar a las escuelas médicas.

Para evitar problemas mayores y proteger a la comunidad inmigrante y hispano-hablante activistas pro-inmigrantes y abogados de inmigración son los que ofrecen cierta información de beneficios para ellos.

Claudio Corren, quién es el abogado defensor migratorio de TODEC, dice, “Las consecuencias que la pandemia pueden tener, cuando se quedan sin trabajo o que estén enfermos si tienen mayores posibilidades para aplicar a seguros de desempleos si se quedaron sin trabajo.”