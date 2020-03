Salvadoreña con síntomas no tiene acceso a prueba de coronavirus

(NOTICIAS YA).- Una mujer salvadoreña que reside en Washington, D.C., optó por salir el pasado viernes por la tarde a pesar de las advertencias de autoridades de salubridad y ahora padece de síntomas de COVID-19.

A pesar de tener tos, fiebre y complicaciones al respirar, no ha podido someterse a una prueba para determinar si tiene coronavirus debido a la escasez de exámenes en la región.

Jessica ha consultado con médicos en el Distrito de Columbia, al igual que Maryland y Virginia, y ha recibido la misma respuesta.

Ahora se arrepiente, pues cree que estuvo expuesta al virus durante su salida.

“A mí me lo dijeron, me lo advirtieron, ‘no salgas si no es necesariamente’ y yo salí un viernes por la noche”, lamentó. “Espero que tomen las recomendaciones que nos están dando para el bien de su familia y de ustedes por supuesto”.

LEE: Esto es lo que debes tener en caso de cuarentena por coronavirus

Jessica se encuentra en su tercer día de autocuarentena, después de sufrir de síntomas como tos, fiebre, cansancio, escalofríos y problemas para respirar. “Quisiera tener fuerza”, expresó.

Ella dice que anteriormente ha tenido resfriados, padecido influenza e incluso ha tenido problemas pulmonares, pero nunca se había sentido como ahora.

A pesar de tener síntomas del COVID-19, la salvadoreña tiene que mantenerse en la incertidumbre. Su médico le ha recomendado que se mantenga aislada en casa porque los centros médicos del Área Metropolitana de Washington no cuentan con exámenes para determinar si ha sido contagiada por el coronavirus.

LEE: Abren laboratorio móvil para hacer pruebas gratis del coronavirus

“No pueden tener a todo mundo ahí en el hospital dándole acetaminofén, porque eso es lo que les están dando, y que hagan gárgaras de agua de orégano y limón, que la pongan a hervir, eso es lo que me dijeron a mí”, explicó Jessica, quien deberá pasar al menos los siguientes 11 días en el interior de su hogar.

La doctora Jane Delgado, presidenta de la Alianza Para Salud de los Hispanos, asegura que esta es la opción más viable.

“La mayoría de personas que tienen este virus se van a curar solo en la casa. Lo único que tenemos es reducir los síntomas, es lo único que podemos hacer”, indicó.

LEE: Los Ángeles libera cientos de presos para combatir coronavirus

Cabe destacar que este es solo un caso y que, antes de tomar medidas sobre su salud, debe consultarlas con su doctor. Debido a la similitud en los síntomas y a la escasez de exámenes del COVID-19, los centros médicos primero están realizando la prueba de la influenza para determinar cómo proceder.

*Nota de Rafael Sánchez Cruz