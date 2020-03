VIDEO: ¿AirPods o Echo Buds?

(NOTICIAS YA).- Los AirPods Pro son unos de los auriculares inalámbricos más consentidos o populares pero Amazon está trabajando fuerte y nos presenta los Amazon Echo Buds.

Si la verdad es que los Amazon Echo Buds están haciendo un lugar en el mercado. Son Igual de pequeños y también tienen reducción de ruido, aunque no cancelación de ruido total como los AirPods Pro, probablemente por eso son un poco más económicos, tienen tecnología de Boss, esa marca es super importante de audio y una de las cosas que más gusta es que tiene un poco de modo transparencia lo que te permite escuchar a tu alrededor mientras estás caminando en la calle, lo cual es importante. Lo más interesante es que si tienes Alexa multilingüe en tu casa y hablas español y le hablas inglés, puedes tener a Alexa todo el tiempo, simplemente la saludas y ya le puedes pedir cosas asi como google assistant y también Siri.

¿Qué precio tienen y por qué nos conviene adquirir uno de estos auriculares?

Ls Airpod Pro son buenos pero son bastante caros, estos de Amazon cuestan unos $129 dólares, siguen siendo un poquito caros pero Amazon los tiene todo el tiempo en oferta por menos de $100 y me gustan bastante porque tiene esa cualidad de reducción de ruido para evitar esos ruidos molestos cuando estás en la calle o en la oficina y la gente te quiere hablar pero tu quieres concentrarte en el trabajo o en los estudios, así que es una gran opción y la verdad los he probado y me han gustado bastante.