Pacientes no encuentran dónde hacerse prueba del coronavirus en Nevada

(NOTICIAS YA).- Algunos pacientes en Nevada aseguran que hacerse la prueba de detección del coronavirus ha sido una tarea complicada. Y es que, pese a contar con los síntomas y resultar negativos en la prueba de influenza, no han podido conocer si padecen el COVID-19.

“Estoy aquí en la Sahara y la Jones, en una clínica donde van a hacer la prueba del coronavirus pero son pocas pruebas y son limitadas”, narró para NoticiasYa Alexey García, acerca de lo que ha vivido desde que tiene los síntomas del virus.

García es conductor de Uber; desde hace varios días presenta tos, dificultades para respirar, debilidad y fiebre. Por estas razones dejó de trabajar, y ayer acudió a su médico, quien lo dirigió a un hospital.

“Estuve buen rato esperando, me (llevaron a) un cuarto, les dije lo que tenía y me dijeron que no podían hacer nada porque tenían pocas pruebas y que ellos escogían a las personas para hacerle la prueba”, lamentó.

No saber si tiene el virus y si su familia corre peligro de contraerlo lo tiene muy preocupado, por lo que este martes optó por ir a otro lugar con la esperanza de salir de la duda.

“Yo entiendo que hay pocas pruebas y no se le puede hacer a todo el mundo, pero si yo llego con los síntomas lo más correcto es que me hagan la prueba”, consideró García.

El hombre finalmente pudo realizarse la prueba durante la tarde. Será el viernes cuando finalmente podrá saber si padece o no coronavirus.

Su caso, sin embargo, no es el único.

“El doctor nos hizo la prueba del flu (sic) y dio negativo. Estaba esperando que me hicieran la prueba del coronavirus, pero no me la hicieron”, expuso Lorena Bonnet, trabajadora de un casino.

“No hubo la intención de ‘mira, vamos a hacerle la prueba porque ustedes vienen de un casino o tienen contacto con muchas personas y realmente presentan el cuadro’”, lamentó la mujer.

Bonnet dijo que, en su caso, no hablaron de escasez de pruebas. Simplemente le recetaron un tratamiento y le pidieron permanecer en casa. Ella prefirió no insistir a buscar la prueba.

“Somos personas jóvenes y, bueno, deben reservar los test (sic) que tienen para casos más graves, personas de alto riesgo, personas mayores”, consideró.

Por ahora, el Distrito de Salud ha dicho que aunque sí existen limitaciones en cuanto a las pruebas, en los próximos días se estarían recibiendo más y que incluso podrían comenzar a realizar las mismas sin que las personas tengan la necesidad de bajarse de sus vehículos.

Si usted tiene dudas respecto al coronavirus, el Distrito de Salud del Sur de Nevada ha habilitado la línea telefónica 702-702-759-4636.

*Nota de Alexander Zapata