El coronavirus dura hasta 3 días en superficies y 3 horas en el aire

(NOTICIAS YA).-El nuevo coronavirus que impulsa la pandemia actual puede vivir en algunas superficies de plástico y acero inoxidable hasta por tres días, dijeron investigadores en un estudio publicado como una carta al editor en The New England Journal of Medicine este martes.

LEE: La tienda más grande de EE.UU. que cierra por pandemia de COVID-19

Y puede permanecer en los aerosoles, suspendido en pequeñas partículas o gotas en el aire, durante tres horas, reveló el estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU..

La investigación original se publicó la semana pasada pero en la carta salieron a la luz más detalles importantes.

Los nuevos detalles develaron el tiempo que el nuevo coronavirus sobrevive en algunas superficies:

Hasta 72 horas después de ser colocado en acero inoxidable y plástico.

Hasta cuatro horas después de ser colocado sobre cobre.

hasta 24 horas después de ser colocado sobre cartón.

En aerosoles, permaneció viable “durante la duración de nuestro experimento” de tres horas.

LEE: Festivales, conciertos y otros eventos cancelados por el coronavirus

El estudio indica que la transmisión del nuevo coronavirus es posible por aerosol y materiales, “ya que el virus puede permanecer viable e infeccioso en aerosoles durante horas y en superficies hasta días”, escribieron los investigadores.

Otro estudio publicado este mes pasado en The Journal of Hospital Infection descubrió que los coronavirus humanos, como el que causa el SARS, persisten en superficies inanimadas, incluidas superficies de metal, vidrio o plástico por hasta nueve días si esa superficie no hubiera sido desinfectada.

“Como saben, este es un virus que se transmite a través de gotas y estos son pequeños pedazos de líquido”, dijo la Dra. Maria Van Kerkhove, epidemióloga de enfermedades infecciosas de la Organización Mundial de la Salud, durante una conferencia de prensa el lunes.

LEE: Estación se queda sin gasolina después de bajar el precio a .99 centavos

“Cuando salen de una persona infectada, van a cierta distancia y luego se instalan… en esa situación, en los centros de atención médica, es muy importante que los trabajadores de la salud tomen precauciones adicionales”, como usar máscaras.

Van Kerkhove agregó que cuando ocurre un procedimiento o actividad generadora de aerosol en una instalación médica, eso aumenta el riesgo de que estas partículas de gotas “permanezcan en el aire un poco más”.

CDC: cómo desinfectar

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés) han dicho que se cree que el nuevo coronavirus se propaga principalmente por las gotas respiratorias, como las gotas al toser o estornudar.

LEE: Este hábito puede protegerte del COVID-19 tanto como lavarte las manos

“Puede ser posible que una persona pueda contraer covid-19 al tocar una superficie u objeto que tiene el virus y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos, pero no se cree que esta sea la forma principal en que el virus se propaga”, según el sitio web de los CDC.

En sus pautas para desinfectar un hogar si alguien está enfermo, los CDC recomiendan: limpiar y desinfectar superficies y objetos que se tocan con frecuencia, como mesas, encimeras, interruptores de luz, pomos de las puertas y manijas de gabinetes.

La limpieza se haría con agua y jabón, y la desinfección se haría con ciertas soluciones de lejía o soluciones de alcohol descritas en el sitio web de los CDC, o desinfectantes registrados por la EPA.

*Con información de CNN en Español.

Video relacionado