Reiteran derechos de inmigrantes por emergencia de COVID-19 en San Diego

(NOTICIAS YA).-De la misma forma que el virus no distingue entre nacionalidades; autoridades en San Diego hacen un llamado para que se pueda atender a todos en esta crisis; sin importar su estatus migratorio.

“Este virus sabemos que no tiene fronteras; no está impactando a la gente que tiene documentos y no a la de sin documentos. Tenemos que… está impactando a todos”, comentó la presidenta del cabildo de San Diego, Georgette Gómez.

Al mismo tiempo se hace un llamado a autoridades de inmigración para no perturbar esa confianza y detener cualquier operativo en las ciudades.

“Tu estatus migratorio o tu estatus económico determina también cuánto miedo tienes, cuanto acceso tienes”, aseguró la Directora de la Unión Americana por las Libertades Civiles, Norma Chávez-Peterson.

Además reiteran que nadie tiene debe cuestionar su estatus migratorio para recibir atención médica o apoyos durante esta emergencia.

ACLU anunció un número telefónico al que las personas podrán comunicarse para reportar cualquier caso de discriminación o que les nieguen el acceso a un servicio durante esta emergencia de salud: (619) 232-2121