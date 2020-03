¿Te sientes claustrofobico en tu hogar? Te decimos cómo manejarlo

(NOTICIAS YA).- Mientras más horas seguimos pasando en nuestros hogares debido a la pandemia del coronavirus, nos podemos sentir acuartelados y provocar claustrofobia. Pero ¿existe la claustrofobia por cuarentena? Y si es así ¿podemos reducirla?

La psicóloga y directora de Investigación Clínica y Calidad de la Asociación Americana de Psicología, Vaile Wright dijo a CNN que la claustrofobia por cuarentena (cabin fever en ingles) no es un trastorno psicológico. Aún así, los sentimientos asociados a esta sí lo son.

“Implica una variedad de emociones negativas y angustia relacionadas con el movimiento restringido: irritabilidad, aburrimiento, cierta desesperanza e incluso, conductualmente, inquietud y dificultad para concentrarse. Esa sería la constelación de síntomas que uno podría esperar si se sintieran de esa manera”, explicó.

Tu personalidad puede estar jugando un factor importante en estos sentimientos que estas sintiendo. Si eres más extrovertido en la naturaleza y no estas acostumbrado a estar en tu casa, probablemente seas mas propenso a sentirte así.

Mientras que aquellos que ven la cuarentena voluntaria como una forma de limpiar finalmente su hogar, de ordenar facturas, organizar su armario, ordenar facturas o encontrar un nuevo pasatiempo, podrían tardar en alcanzar el “cabin fever”.

No importa cuál tipo seas, aquí algunas recomendaciones de la psicóloga para aliviar la tensión y sentirte menos limitado en tu hogar.

Establece una rutina

En vez de tratar esto como unas vacaciones, levántate, come a horas regulares y haz todas las cosas que normalmente harías durante tu horario normal. Esto puede ayudarte a mantenerte estructurado.

Mezcla un poco tu espacio

Escoge pasar tiempo en diversas habitaciones de tu hogar si puedes o mueve los muebles. Recordar una habitación que no sea exactamente el mismo estilo cada semana puede hacer que tu hogar se sienta más fresco.

Mantente física y mentalmente activo

Si no has estado expuesto o estas infectado, distanciamiento social no significa que no puedas salir a dar un paseo. Leer algún libro o revista que habías querido leer, escuchar nuevos álbumes de música o ver películas que deseabas ver.

Conéctate con otros

Obviamente no puedes verlos en persona, pero eso no quiere decir que no puedas conversar. La tecnología es tu mejor aliado. Envía textos, habla por teléfono o chatea por video. Averigua cómo otros están manejando el aburrimiento y la frustración.

Encuentra espacio para separarte

A veces el desafío mas grande es convivir con aquellos que amas.

Las familias y las parejas “necesitan un cierto equilibrio de unión y separación, y estar atrapados juntos en el interior definitivamente es un riesgo con niveles realmente altos de unión que podrían ser difíciles para muchas parejas y familias, a pesar de que se amen”, dijo Paul Rosenblatt, psicólogo y profesor emérito de ciencias sociales de la familia en la Universidad de Minnesota.

Si tienes lugares separados para estar en la casa, ve allí si no puedes tolerar que tu pareja vea televisión mientras lees un libro. O toma pasatiempos individuales en los que cada persona pueda concentrarse cuando se necesita un respiro el uno del otro.

Acepta la incomodidad

Si podemos llegar a un lugar de aceptación en el que no nos tiene que gustar lo que está sucediendo y que así es “exactamente como es ahora”, podríamos estar en mejores condiciones de usar nuestros recursos para encontrar las cosas que están bajo nuestro control , aseveró Wright.

*CON INFORMACION DE CNN