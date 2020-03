Autoridades del Co. Hidalgo discuten medidas de seguridad por COVID-19

(NOTICIAS YA).- Oficiales de ley del Condado Hidalgo en conjunto autoridades de DPS y agentes de la Patrulla Fronteriza, ofrecieron una conferencia de prensa, para hablar sobre las medidas de prevención que están tomando, especialmente en materia de seguridad, por la pandemia del coronavirus.

La conferencia la inició el jefe de la policía de Mcallen, Víctor Rodríguez, quien dijo que todos los departamentos están unidos para responder a la emergencia.

Posteriormente, el juez del condado Hidalgo, Richard Cortez, dijo que “en orden de mantener control sobre esta enfermedad se tomaron medidas temporales”, especialmente para evitar las reuniones masivas.

Cortez dijo que posiblemente estarán implementando una orden en los próximos días para evitar también el aumento de precios a productos necesarios.

Por su parte, el Fiscal de distrito Condado Hidalgo Ricardo Rodríguez dijo que el patrullaje continuará y seguirán trabajando por la seguridad de todos los ciudadanos.

Reiteró que quienes aumenten los precios enfrentarán sanciones legales.

El alguacil Eddie Guerra, recordó que todas las cárceles del condado están cerrada para visitas. Y que todas las personas que entran a, sean privados de libertad u oficiales, están siendo examinados como medida de precaución para evitar contagios.

El director regional del Departamento de Seguridad Pública, Victor Escalón, añadió que están teniendo una mayor presencia en las carreteras del estado y que están trabajando conjuntamente con la Patrulla Fronteriza para “mantener un ambiente seguro”.

Recordó que la oficina de trámite de licencias está cerrada por el momento, pero los trámites pueden hacerse en línea. No obstante, dijo que si alguna persona tiene una licencia vencida no habrá problema con las autoridades por este particular.

Por último, el jefe de la Patrulla Fronteriza Austin Skero dijo que su agencia está enfocada en la seguridad del público y de sus empleados. Así como también reiteró que los agentes siguen patrullando el río y que los puntos de control fronterizos están abiertos.

“Hemos vistos muchas crisis y desastres naturales, atravesaremos esto y continuaremos siendo una familia” finalizó Skero.

Lea: Confirman primer caso de COVID-19 en el Valle