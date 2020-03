Estos son los 17 factores que te vuelven vulnerable ante el coronavirus

(NOTICIAS YA).- La orden de permanecer en aislamiento y mantener el distanciamiento social en varias partes del mundo tiene a muchas personas haciendo todo lo posible por no contraer el coronavirus.

Algunos han adquirido tapabocas o desinfectado su hogar a fondo, mientras que otros se han limitado a comprar papel higiénico en exceso. Sin embargo, existen factores que podríamos estar ignorando y que nos ponen aún más en riesgo de contagiarnos.

El sitio especializado Eat This, Not That! contó con la participación de la microbióloga médica Monika Stuczen, quien enumeró los siguientes factores de riesgo ante el coronavirus. Aquí te los presentamos.

Nadie está a salvo: si piensas que el coronavirus no te afectará y no tomas las medidas pertinentes, te pones en riesgo y también a otras personas. Tu cuerpo no está preparado para combatir este nuevo virus ni sabes cómo reaccionará. Tal vez ya te contagiaste e incluso sin presentar síntomas podrías estar propagándolo.

Contacto cercano: mantener el contacto con una persona que ha sido colocada en cuarentena, está infectada o tiene síntomas similares a los de la influenza, aunque sea un miembro de tu familia, te pone en riesgo a ti y a otros.

Otras enfermedades: condiciones como asma, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, problemas del sistema inmune, diabetes y cáncer te vuelven más susceptible al COVID-19.

Edad: aunque cualquiera puede contagiarse, las personas a partir de los 60 años de edad son las más propensas a morir por la enfermedad. El grupo más vulnerable es el de los mayores de 80 años (14.8%).

Género: de acuerdo con datos de las autoridades chinas, la tasa de mortalidad entre hombres es del 2.8%, mientras que la de mujeres es de 1.7%. Se desconoce la razón, pero se cree que puede deberse a sus hábitos y una mayor predisposición a las enfermedades cardiacas.

Lugares concurridos: debes evitar visitar supermercados, restaurantes, bares y utilizar transporte público. Si lo anterior no se puede, se recomienda lavarse las manos o utilizar gel antibacterial, guantes si es posible y no tocarte el rostro.

Superficies sucias: en la medida de lo posible, no toques pasamanos del transporte público, perillas, interruptores ni palancas de inodoros. Si no se puede evitar, recuerda el lavado de manos y no tocarte el rostro.

Saludos: no te va a suceder nada si dejas de saludar de mano a la gente por un tiempo (o peor, de beso). Se recomienda un ademán o algún otro saludo que no implique el contacto.

Gimnasio: además de la cantidad de gente que se da cita en el mismo lugar simultáneamente, el equipo de estos lugares es tocado por muchas manos. Los virus pueden sobrevivir en estas superficies por varias horas.

Muestras gratis: las muestras de productos cosméticos y de cuidado personal en las tiendas pueden transmitir el virus.

Pantallas: cuidado con las pantallas de los cajeros automáticos; estas también son tocadas por muchas personas todos los días.

Dieta: una mala alimentación afecta al sistema inmune y, por ende, a tu capacidad para combatir la enfermedad.

Fuentes informativas: muchos recurren a las redes sociales para informarse sobre el coronavirus. Esto no solo podría aumentar tu ansiedad, sino que la información podría ser falsa.

Reuniones: seguir reuniéndote en grupos, aunque se trate de familiares o algunos amigos cercanos, es peligroso y aumenta las posibilidades de contagio. Sigue las órdenes de distanciamiento social.

Traslados: viajar o “escapar” a otras zonas del país o del mundo pone en riesgo a las personas si traes el virus y no lo sabes. Esta es la forma en que el virus llegó a prácticamente todo el mundo.

Visitar a los mayores: tal vez tú no corras tanto peligro, pero visitar a tus padres o abuelos (o cualquier persona arriba de los 70 años) los pone en riesgo de enfermar gravemente y hasta de morir.

Ignorar los síntomas: algunas personas no se atienden si tienen síntomas leves, pues asumen que solo es un resfriado. Esto ocasiona que el virus se continúe propagando.