Juez de Co. Cameron firma orden que restringe salidas de 12 a 5 a.m.

(NOTICIAS YA).- El juez del condado Cameron, Eddie Treviño Jr. Ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre las actualizaciones más recientes del COVID-19 en el condado.

Treviño inició con el primer caso confirmado en el Valle de Texas. Se trata de un joven de 21 años de Rancho Viejo, quien fue confirmado con COVID-19.

Hasta el momento, dijo que 20 personas se han sometido al examen, 8 de ellos han sido reportados negativo y 11 aún están pendiente.

También declaró que 58 personas se encuentran en cuarentena, de las cuales 17 han cumplido las dos semanas establecidas y el resto se está monitoreando.

Durante la conferencia, el juez firmó la orden que restringe el tránsito vehicular y peatonal, a partir de este Domingo a las 12 de la noche desde las 12 p.m a 5 a.m.

Esta restricción no aplica a los departamentos de emergencia y seguridad, así como a personas que vayan a la farmacia, clínicas o gasolineras.

Esta ordenanza permanecerá en vigor hasta 27 de marzo de este año pero podría ser prorrogado.

Sugirió que las personas no deben salir de la casa si no lo necesitan. “Estoy recomendando que los individuos se queden en casa por los próximos 14 días, esto es una recomendación, no una orden”. No obstante, anunció que podría convertirse en una medida obligatoria.

Recordó que los puntos de acceso a la playa continúan cerrados. Así como otras medidas que implementó con esta orden, como el cierre de los comedores en restaurantes.

Y reiteró que si alguien no cumple con la orden puede recibir una multa de hasta $1000 por cada violación y hasta 6 meses de prisión.

Anunció que el condado continuará monitoreando la situación.