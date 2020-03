Trabajo en línea NO contará tras cierre de escuelas por coronavirus

(NOTICIAS YA).- Aunque muchas escuelas han habilitado la manera de que sus estudiantes continúen con la carga académica en línea, tras el cierre por coronavirus, la realidad es que ese trabajo no será calificado ni contará.

Algunas escuelas públicas llaman al trabajo en línea “enriquecimiento”, pero no es parte del plan de estudios y los estudiantes no obtendrán ninguna calificación, según detalla The Wall Street Journal.

Realmente, el trabajo que tus hijos realicen en línea es opcional.

Talvez parece algo injusto y algunos padres no están contentos con el anuncio. Sin embargo, hay una buena justificación: equidad.

No se puede garantizar que todos tengan acceso, y eso es más injusto. Los alumnos que no tienen internet o computadoras en su casa no pueden continuar sus estudios en línea, y los estudiantes con necesidades especiales pueden requerir adaptaciones para hacerlo.

La mayoría de los estados han cerrado sus escuelas, dejando a más de 43 millones de niños sin clases y con la probabilidad de no regresar para terminar este año académico.

“Es una cuestión de equidad. Si no puede garantizar que todos sus estudiantes tengan acceso en línea, nada se califica”, dijo Tim Robinson, un portavoz de las Escuelas Públicas de Seattle en Washington.

“Nuestro objetivo es evitar que los estudiantes entren en un tobogán de verano”, explicó al referirse a las actividades educativas sin calificación que planean transmitir en línea y por televisión.

Tras el cierre de escuelas, el Departamento de Educación recordó a los educadores que si se trasladan al aprendizaje en línea deben cumplir con las leyes de derechos civiles, lo que incluye asegurarse de que las herramientas estén disponibles para los estudiantes con discapacidades.

Lamentablemente, no todos los distritos escolares pueden garantizar la equidad de las clases en línea y ese es el impedimento para que esos trabajos se califiquen.

Con la continua propagación del coronavirus, se espera que las escuelas abran hasta otoño, con los estudiantes avanzando automáticamente al siguiente grado; aunque muchos administradores dicen que aún no lo han abordado.

