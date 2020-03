Entregan más de 900 despensas a la comunidad fronteriza

(NOTICIAS YA).- La organización Operación HOPE, en colaboración con grupos comunitarios y religiosos, dieron entrega de 900 despensas a la comunidad fronteriza durante estos momentos de escasez alimenticia debido a las preocupaciones por COVID-19.

Largas filas por la calle Paisano fueron el resultado de la entrega de despensa esta mañana en el Coliseo de El Paso. Con gran interés y participación y con algunas personas haciendo fila desde la noche anterior todos buscaban asegurar su despensa.

“Lo que tenemos que hacer en El Paso es estar unidos, estamos nosotros siempre de Operation HOPE seremos y seguiremos siendo los primeros para salir a la línea y darle a la gente de que comer, le doy las gracias a Oscar Leeser, a Rock Faith Center y a Brian Kennedy, que está aquí del Coliseo y nos brindo este local para poder dar la despensa”, dijo Ángel Gómez de Operación HOPE.

Algunos voluntarios ayudaron a repartir estos alimentos desde las 6 de la mañana. El sistema de distribución contó con las medidas de seguridad necesarias, dejando entrar 12 vehículos a la vez, mientras que los voluntarios colocaban la despensa en las cajuelas para así agilizar la repartición y minimizar el contacto durante estos tiempos de distanciamiento social.

“Estoy agradecida por poder participar en la donación y poder ayudar a la comunidad, yo ya tengo muchos años ayudando a la organización de Operation HOPE, hay que ayudar en las cosas posibles y vamos a salir de esta”, comentó Vanessa López, voluntaria de Operación HOPE.

Por su parte, la comunidad estuvo agradecida de la entrega de despensa, debido a que muchos de ellos no han podido obtener alimentos básicos en tiendas locales debido al desabastecimiento.

“Pues esta duro no crea no hay muchas cosas que ya no se encuentran en la tienda y pues estamos batallando”, explicó Margarita Romero, quien acudió por despensa desde temprana hora.

Mientras que Maggie Barron, quien también acudió al Coliseo dijo: “Todas las tiendas ha estado muy vacío y apenas anoche oí que iban a estar aquí dando”.

Si usted desea hacer una donación a Operación HOPE para facilitar la organización de otra entrega de despensa, puede contactarlos al teléfono 915-590-0490.