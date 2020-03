Target sube el sueldo a empleados durante pandemia de Coronavirus

(NOTICIAS YA).- Target subió el sueldo de sus empleados que trabajan por hora durante la pandemia de Coronavirus para compensarlos por atender al público durante la crisis, indicó la compañía en un comunicado de prensa el viernes 20 de marzo.

El cambio será de $2 adicionales por hora al menos hasta el 2 de mayo. Mientras que los líderes de las 20,000 tiendas a lo largo de EE.UU. recibirán bonos de hasta $1,500 en abril.

La empresa también indicó que ofrecerán permiso pagado a sus trabajadores que estén en la lista de alto riesgo del COVID-19, incluyendo a aquellos con enfermedades crónicas, adultos mayores de 65 años y personas que estén embarazadas.

Además la compañía donará $1 millón a un fondo para apoyar a los empleados que estén sufriendo de una crisis económica debido al Coronavirus. “Familias a lo largo del país están contando con Target”, dijo Brian Cornell CEO de la empresa.

“Los compromisos que estamos haciendo hoy darán recursos adicionales para los miembros más valiosos de nuestro equipo, sus familias y las comunidades impactadas por el Coronavirus”, continuó Cornell.

Los empleados trabajando en tiendas como Target, Walmart y Costco son los que han estado lidiando con las compras de pánico desatadas por la pandemia de COVID-19. Por eso es importante que las personas sigan los lineamientos establecidos.

Durante la crisis este tipo de establecimientos ha implementado un límite de compra en artículos de alta demanda, luego de que el pánico y el oportunismo llevó a muchos a vaciar los anaqueles de productos vitales.

Si necesitas hacer compras no lleves a tu familia, mantente alejado de las demás personas, no compres artículos que no necesitas y trata con respeto a los trabajadores que se están exponiendo para que obtengas todo lo que necesitas.

