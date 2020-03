Coronavirus deja sin trabajo a artistas locales

(NOTICIAS YA).- Con las medidas tomadas en el Estado de Texas para prevenir la propagación del Coronavirus, decenas de artistas locales se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana.

Tal es el caso de Víctor Luevano, quien a través del mundo de la música obtenía un ingreso extra para su familia, mismo que dejara de obtener por tiempo indefinido.

“Pues hemos sido afectados porque el cierre de los bares, el cierre de los restaurantes básicamente era el ingreso de muchos, en donde me incluyo. Era un ingreso muy importante y a veces algunos no tienen otro trabajo y de eso viven”, relató el cantante Víctor Luevano.

Luevano que a pesar de que cuenta con otro empleo, va a tener modificar su estilo de vida y cuidar sus finanzas para poder mantener a su esposa y hija durante esta difícil situación.

“Hablas con tu familia y platicas de lo económico que hay que ir manejando la economía de la casa y pues es un proceso y a darle, vamos a tener que estar muy pendientes de manejar muy bien el dinero”, comentó Luevano.

Pero la crisis del COVID-19 no conoce fronteras, ya que durante esta semana también se ordeno el cierre de bares en Ciudad Juárez, afectando también a artistas de aquella localidad que se dedican de lleno a la música.

“Tu cuentas con ese dinero para sacar los gastos de recibos y mandado y cosas de la casa para los hijos también y si ha afectado bastante a la economía y apenas estamos empezando porque ya la semana que entra no recibimos nada, ya no hay cheque ya no hay nada”, explicó Walterio Madgaleno, cantante ranchero.

Los artistas aseguran que aunque ellos tratan de ser previsores y ahorrar dinero, sobre todo en una situación como en la que actualmente vivimos, que parece empeorar día con día.

“Las personas que nos dedicamos a esto tratas de tener un guardadito, porque esta cerrera es muy difícil, incluso puedes tener otro trabajo aparte de, pero es difícil hacer el guardadito, tenerlo y vivir de eso por ejemplo en este caso o en casos donde no estas trabajando constantemente”, indicó el cantante Gino Silver.