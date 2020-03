Inquilinos del DMV podrían estar en riesgo de perder sus viviendas

(NOTICIAS YA).-Tras el cierre de escuelas, empresas y negocios por la pandemia del Coronavirus, muchos hispanos se han visto forzados a parar de trabajar y permanecer en casa. Ése es el caso de la María Hernández, una salvadoreña que se gana la vida como niñera en el Distrito de Columbia. Hernández está preocupada porque no tiene el dinero para cancelar su renta a final de mes.

“Yo tengo dos semanas sin trabajar y la verdad estoy preocupada porque no sé cuánto tiempo va a durar esto,” aseguró Hernández.

Recientemente, el Concejo Municipal del distrito aprobó una legislación de emergencia que prohíbe los desalojos y cortes de servicios públicos, así como el cobro de multas por pagos atrasados. Pero algunas organizaciones dicen que no es suficiente debido a que al terminar la emergencia de salud, los inquilinos no van a tener dinero para pagar la deuda acumulada y los propietarios podrían tramitar desalojos.

Sin embargo, algunas medidas han dado un respiro temporal a los inquilinos en la región. En Virginia los procedimientos legales no esenciales están paralizados por lo que dueños de viviendas no pueden realizar peticiones de desalojo. Y en Maryland, el gobernador recientemente ha ordenado a las cortes no aprobar desalojos durante la emergencia.

Estas acciones por ahora sólo congelan los desalojos, pero las deudas permanecerían vigentes al final de la crisis.

Si usted es un inquilino en el Distrito de Columbia y tiene alguna duda puede comunicarse con el Centro de Desarrollo Económico Latino al 202 588-5102 o al Housing Council Services al 202-667-7006.