Pequeña con Coronavirus lucha por su vida conectada a respirador

(NOTICIAS YA).- Emma, una niña de 12 años está luchando por su vida conectada a un respirador, luego de haber dado positivo al nuevo Coronavirus en un hospital de Georgia; indicó su primo Justin Anthony a CNN.

LEE: Fundación de Rihanna donó $5 millones para combatir el Coronavirus

De acuerdo con Anthony, Emma fue diagnosticada con neumonía el 15 de marzo y dio positivo al COVID-19 en la noche del viernes 20 de marzo. Para el sábado la pequeña ya estaba conectada a un respirador y actualmente está en condición estable.

Lo más preocupante es que Emma no tenía ninguna condición preexistente, no había viajado recientemente y no tienen idea de cómo fue que contrajo el virus. El ala de cuidado infantil del Hospital Atlanta-Scottish Rite confirmó que tienen una paciente con Coronavirus, pero no dieron más detalles.

“La paciente siguen en aislamiento y hemos usados precauciones apropiadas consistentemente”, dijo Jessica Pope, vocera del hospital. “Detalles adicionales no serán publicados debido a las leyes de privacidad del paciente”.

Aquellos mayores de 60 años y las personas con condiciones preexistentes y enfermedades crónicas se encuentran en la lista de alto riesgo que podrían desarrollar síntomas severos o morir debido al COVID-19.

LEE: Si tienes estas enfermedades corres más riesgo por el Coronavirus

Sin embargo los niños también están contrayendo el virus y contribuyendo al esparcimiento de éste, aunque en la mayoría de los casos ellos sólo presentan síntomas ligeros.

De los casi 45,000 casos confirmados en China hasta el 11 de febrero, sólo se había registrado una muerte de alguien menor a 20 años, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de China.

Además aunque los jóvenes adultos tienen mejores resultados que los ancianos, ellos tampoco son inmunes al virus. Un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. indicó que más de 20% de las hospitalizaciones por Coronavirus eran de personas entre 20 y 44 años.

El estudio analizó los casos de alrededor de 2,500 pacientes en EE.UU. cuyas edades estaban registradas. Hasta el momento nadie menor a 19 años ha ingresado a las Unidades de Cuidado Intensivo en el país.

“Sé de primera mano lo peligroso que es”, expresó Anthony. “Todos siguen diciendo que no impacta a la gente joven. Pero hay una niña de 12 años peleando por su vida. La gente necesita practicar distanciamiento social. Necesitan cuidar a sus hijos. Necesitan tomarlo en serio”.

Hasta el mediodía (PT) del domingo 22 de marzo, en Estados Unidos se han registrado más de 31,000 casos confirmados de COVID-19, 390 muertes y 176 personas que se han recuperado.

LEE: Compañía dará zapatos gratis a trabajadores de salud por pandemia