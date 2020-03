Ayuda para solicitar subsidio de desempleo en Colorado

(NOTICIAS YA).-Hasta la fecha más de 20,000 personas han solicitado el subsidio de desempleo en Colorado, tras anunciarse el cierre de establecimientos comerciales abiertos al público.

Por su parte el gobernador Jared Polis, insta a los trabajadores quienes quedaron desempleados a que de continúen solicitando el subsidio/auxilio desempleo, incluso cuando la página del gobierno tiene algunas fallas técnicas debido al alto volumen de solicitudes. A su vez, Polis le recomienda a las personas que ingresen sus formularios temprano en la mañana o tarde en las horas de la noche, para así disminuir el volumen durante el día que es lo que hace que la página se caiga.

Recuerde cualquier persona que trabaje menos de 32 horas a la semana y que gane menos de aproximadamente el 55 por ciento de su salario promedio durante un período de 12 meses es elegible para recibir beneficios de desempleo.

Y aunque no existe un solo criterio para saber si eres o no apto para solicitar el subsidio de desempleo, lo mejor que puedes hacer es solicitarlo y allí mismo sabrás si puedes recibirlo o no.

Hay tres criterios para el desempleo: el empleado debe poder y estar disponible para buscar trabajo nuevo y buscar empleo activamente. Los empleados de Colorado tienen acceso a 26 semanas de seguro de desempleo a su disposición sin embargo, el congreso analiza 13 semanas adicionales de seguro debido a las circunstancias actuales.

Para hacerlo, tienes dos maneras, en línea o por teléfono y usualmente el trámite dura entre cuatro y seis semanas, sin embargo puede extenderse en estos momentos, pero la agencia trabaja diligentemente para agilizar el proceso.

Página web para iniciar una solicitud de desempleo:

https://www.colorado.gov/pacific/cdle/file-claim

Para solicitar beneficios de Desempleo en la zona metropolitana

303-318-9000 (Opcion2 Español)

Para solicitar beneficios de Desempleo fuera de la zona metropolitana

1-800-388-5515 (Opcion2 Español)

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBES SABER: