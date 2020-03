Candidato al cabildo de San Diego lucha contra el coronavirus

(NOTICIAS YA).-

En el condado de San Diego se registró la primera muerte por COVID-19 que ocurrió este fin de semana y los casos confirmados aumentan a 230. Entre ellos está Kelvin Barrios, candidato al cabildo de la ciudad de San Diego quien lucha por superar la enfermedad.

“El primer síntoma que sentí fue dolor de garganta y ese se me quitó pronto,” explicó Barrios. “Luego era dolor de cabeza y uno se siente bien cansado.”

Barrios pensó que tenía un resfriado pero con el paso de los dias, los sintomas no cesaban.

“Por unas horas puedo estar bien y luego de unas horas me cuesta respirar, tengo calentura, estoy sudando bastante, tengo dolor de cuerpo,” dijo Barrios.

Desde el 13 de marzo, Barrios se aisló sin ver una mejoría. Fue ahí cuando hizo una conexión clave. Barrios quien se encuentra en campana tuvo contacto con políticos quienes ahora son casos confirmados de COVID-19.

“Tuve una junta con Will Rodriguez Kennedy quien es el chair del partido demócrata,” recordó Barrios. “Yo tuve una junta con el el miércoles pasado como hace unos 11 días y él tuvo contacto con el regidor Steve Padilla.”

En redes sociales, la hija del concejal de Chula Vista Steve Padilla confirmó que su padre estaba hospitalizado tras un diagnóstico de COVID-19. De igual manera, Will Rodriguez-Kennedy anunció que estaba en cuidados intensivos por coronavirus.

La escasez de pruebas es algo que Barrios vivió primera mano.

“Cuando fui a Kaiser ahi me dijeron que a lo mejor lo tenía pero que me fuera a la casa y que descansara,” dijo Barrios. “Ese dia no me hicieron el examen fue hasta que fui una segunda vez.”

Alrededor del 20% de los casos de coronavirus registrados en el condado de San Diego son entre personas de 20 a 29 años de edad. Barrios está dentro de esa categoría. Cabe destacar, que el coronavirus ya cobró su primer víctima mortal en la región: un sujeto de 70 años.

“El hombre que era un residente de san diego se encontraba en el condado de santa clara acaba de llegar de uno de los cruceros,” dijo Lilly Nájera, representante del condado de San Diego.

Lo único que Barrios puede hacer por ahora es tomar agua.

“Y me dijeron que tomara Tylenol,” anadió Barrios.

Aislarse y monitorear a sus familiares ya que su novia también fue diagnosticada con covid-19.

“Es muy importante porque el doctor me dijo yo estoy joven y no tengo ningún problema de salud, vas a estar bien pero si va a ser un golpe duro al cuerpo pero las chances son que si yo enfermera a alguien como a mis papas que su salud no está tan bien y ellos pueden ser un caso más grave,” agregó Barrios.