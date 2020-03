Estado de alerta en las cárceles de Puerto Rico por coronavirus

(NOTICIAS YA).- Los presos en las cárceles del País están en estado de alerta por la expansión del coronavirus (Covid-19). Temen que el contagio llegue en cualquier momento a las instituciones penales y que no existan los protocolos necesarios para frenarlo.

Sin embargo, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo J. Rivera Juanatey, aseguró ayer que cuentan con el protocolo y que no se ha presentado ningún caso, desmintiendo así los rumores que apuntaban a un reo con síntomas en la Institución 1072 en Bayamón.

No obstante, confirmó que hay siete personas que tras realizarles el proceso de cernimiento de temperatura sobrepasaron los 38 grados Celsius o 100.3 Fahrenheit. Este cernimiento, según dijo, se realiza a empleados, oficiales correccionales o contratistas.

“No se les permite la entrada al complejo, se les refiere a su médico de cabecera y hasta que nosotros no contemos con un certificado de un médico de que la persona no presenta ningún tipo de síntoma relacionada al coronavirus, no se le permite la entrada”, dijo el funcionario en entrevista con EL VOCERO.

De igual manera, reconoció que hay módulos de vivienda en cuarentena por sarna humana, micoplasma, influenza o hepatitis.

Actualmente, el sistema correccional cuenta con 8,894 confinados ubicados en 32 instituciones que opera el DCR. Mientras, la plantilla ronda en los 6,545 empleados.

Además, los reclusos tienen derecho a dos llamadas semanales de cinco minutos de forma gratuita, aparte de las llamadas que ellos pueden pagar a 25 centavos el minuto.

Fuente : ElVocero.com

