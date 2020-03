La Florida reporta más de 1,400 casos de coronavirus y 18 muertes

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Salud de la Florida suma este martes más de 1,400 casos de coronavirus y 18 muertes.

En total son 1,412 casos positivos en el estado.

Esta mañana el gobernador de la Florida Ron DeSantis anunció una nueva asociación con la Universidad de Florida (UF) para evaluar a los residentes de The Villages no sólo para diagnosticar potenciales pacientes, sino también para estudiar, qué tan frecuente puede ser el coronavirus entre aquellos que no muestran síntomas.

Por el momento, las playas de los condado Pinellas, Manatee, Sarasota permanecen cerradas. Así como también, restaurantes, bares y clubes nocturnos. En la base area de MacDill se han registrado tres casos positivos de coronavirus.

Casos en la bahía condado por condado

Condado Hillsborough – 91

Condado Pinellas – 45

Condado Citrus – 9

Condado Hernando – 5

Condado Pasco – 15

Condado Manatee – 16

Condado Sarasota – 26

Condado Polk – 13

Casos de coronavirus en la Florida central

Condado Osceola – 26

Condado Orange – 50

Condado Seminole – 23

Condado Volusia – 18

Condado Brevard – 9

Si te sientes enfermo

Si te sientes enfermo llama a las autoridades del Depatarmento de Salud al 1-866-779-6121 y si tienes preguntas puedes enviar un correo electrónico al covid-19@flhealth.gov.

