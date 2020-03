Pequeños empresarios tratan de superar la crisis sin despedir empleados

(NOTICIAS YA).-

Al menos 28 mil personas solicitaron beneficios por desempleo en tan solo una semana tras el cierre de restaurantes, bares, salones de belleza y otras unidades comerciales, sin embargo, algunos propietarios de negocios siguen tratando de sobrevivir a la crisis sin decir adiós a sus empleados.

Rodrigo Sánchez creo su restaurante familiar ‘El Tequileño’ hace 16 años, y desde ese entonces nunca ha visto una crisis mundial como la que ha generado el Covid-19, y aunque fue obligado a cerrar sus cuatro locales, jamás pensó despedir a alguno de sus 134 empleados, pese a que el solo pago de la nómina le representa miles de dólares al mes.

Recuerde cualquier persona que trabaje menos de 32 horas a la semana y que gane menos de aproximadamente el 55 por ciento de su salario promedio durante un período de 12 meses es elegible para recibir beneficios de desempleo.

Y aunque no existe un solo criterio para saber si eres o no apto para solicitar el subsidio de desempleo, lo mejor que puedes hacer es solicitarlo y allí mismo sabrás si puedes recibirlo o no.

Hay tres criterios para el desempleo: el empleado debe poder y estar disponible para buscar trabajo nuevo y buscar empleo activamente. Los empleados de Colorado tienen acceso a 26 semanas de seguro de desempleo a su disposición sin embargo, el congreso analiza 13 semanas adicionales de seguro debido a las circunstancias actuales.

Para hacerlo, tienes dos maneras, en línea o por teléfono y usualmente el trámite dura entre cuatro y seis semanas, sin embargo puede extenderse en estos momentos, pero la agencia trabaja diligentemente para agilizar el proceso.

Página web para iniciar una solicitud de desempleo:

https://www.colorado.gov/pacific/cdle/file-claim

Para solicitar beneficios de Desempleo en la zona metropolitana

303-318-9000 (Opcion2 Español)

Para solicitar beneficios de Desempleo fuera de la zona metropolitana

1-800-388-5515 (Opcion2 Español)

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBES SABER: