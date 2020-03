Autoridades piden alerta ante estafas que involucren al COVID-19

(NOTICIAS YA).- El Buró de los Mejores Negocios o la BBB de El Paso, quiere preparar a la comunidad para reconocer los métodos utilizados por estafadores, quienes no descansan ni en tiempos de crisis.

Uno de las estafas que circulan por nuestra región busca engañar a las personas bajo un falsa promesa de adelantar un apoyo económico por parte del gobierno, subsidio que hasta el momento no existe.

“Aquí es donde los estafadores van a tratar de tomar ventaja para robarle esta información, con un método llamado ‘phishing’ que es como pescar por la información, se van a comunicar con usted por medio de mensaje de texto, correo electrónico o llamada telefónica, le van a ofrecer beneficios relacionados a estos cheques que no son reales”, explicó Carlos Pedrueza del Buró de los Mejores Negocios de El Paso.

Mediante ‘phishing’, los estafadores buscan información privada de la víctima, como su número de cuenta bancaria para el supuesto depósito directo. Pero también información que parece inocua como nombre completo o fecha de nacimiento. Se le recomienda que no de datos personales si desconocen la fuente.

“Los comunicados se pueden ver legítimos con los logotipos reales, con los comunicados reales y con personas que le hablan al teléfono que suenan real y profesional, pero son estafadores. Ustedes siempre pueden acudir al BBB, nosotros tenemos mucha información ahí sobre las estafas que anticipamos o que ya están pasando relacionadas a coronavirus”, añadió Pedrueza.

Por su parte la Oficina de Manejo de Emergencias de El Paso exhorta a la comunidad que tengan cuidado con estafadores que prometen servicios falsos para combatir el COVID-19.

“Las personas que están negociando y de que se están beneficiando del miedo de la comunidad ofreciendo pruebas falsas o tratamientos no aprobados contra el corona virus, es extremadamente importante que cuidemos nuestros recursos económicos y que no le proporcionemos a esta gente dinero, no le proporcionen información personal porque lo mas seguro es que lo van a usar de la manera incorrecta”, alertó el Dr. Hector Ocaranza, autoridad de salud del municipio y condado de El Paso.

Para más información sobre como evitar estafas visite el sitio web http://www.bbb.org/elpaso y para obtener información oficial del municipio visite www.epstrong.org.