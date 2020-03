Horarios especiales para que personas mayores vayan al supermercado

(NOTICIAS YA).- Muchos supermercados están dedicando horarios exclusivos a personas más vulnerables al coronavirus, incluidos los mayores.

Aquí les dejamos los horarios actualizados de operación y horarios

Publix

Publix anunció que a partir del martes 24 de marzo, cada martes y miércoles de 7 a.m. a 8 a.m,, le dedicará sus servicios, tanto de farmacia como de supermercado, a clientes de 65 años en adelante

“Publix ofrece estas horas ampliadas para apoyar mejor a nuestra comunidad de ancianos”, escribió la compañía en un comunicado.

Whole Foods

A partir del 18 de marzo, todas las tiendas Whole Foods comenzaron a abrir una hora antes exclusivamente para clientes de 60 años o mayores. Esto quiere decir que si la tienda está programada para abrir a las 9 a.m., los mayores de 60 años pueden comenzar a comprar a las 8 a.m., antes de que abra para público en general.

La compañía dijo en un comunicado “Estamos guardando esta hora para ayudar a estos clientes, los han sido identificado como las más vulnerables al COVID-19, a que se sientan más cómodos comprando en nuestras tiendas, y que se aseguren de que puedan obtener los artículos que necesitan en un ambiente menos concurrido”

Las tiendas Whole Foods también cerrarán hasta dos horas más temprano a lo usual para dar tiempo al personal a reponer los estantes, limpiar la tienda y prepararse para el día siguiente. Durante estas dos horas, las tiendas de Whole Foods permanecerán abiertas solo para las compras que hayan sido ordenadas para recoger (mientras la tienda lo ofrezca). También indicaron que los pedidos de entrega Prime se cumplirán “en un esfuerzo por satisfacer una demanda sin precedentes y garantizar que las personas que necesitan permanecer en el hogar puedan obtener sus alimentos a tiempo “.

Para horarios actualizados de la tienda, consulte el sitio web de Whole Foods.

Sedano’s

Desde el 19 de marzo, los supermercados Sedano’s han dedicado una hora de 7 a.m. a 8 a.m. a clientes de 65 años o más, así como a aquellos que están inmunocomprometidos.

“Pedimos a nuestros clientes que sean pacientes, amables y respeten que esta hora tiene prioridad para atender a estas personas”, dijo Sedano’s en un comunicado.

Trader Joe’s

Trader Joe’s cambió su horario de operaciones de 9 a.m. a 7 p.m. a partir del 16 de marzo.

En un comunicado, la compañía también dijo que sus tiendas aumentarían la limpieza de rutina, especialmente en áreas de “alto contacto”, como baños, áreas de registro, carritos de supermercado y cestas de mano. La muestra de alimentos y bebidas también se ha detenido hasta nuevo aviso.

Fresh Market

Las tiendas Fresh Market cambiaron su horario a partir del 18 de marzo: siete días a la semana, todas las tiendas abrirán entre las 8 a.m. y las 9 p.m., y los días de semana la primera hora de operaciones (hasta las 9 a.m.) estará reservada para personas mayores y “otras personas que corren mayor riesgo como enfermedades cardíacas o diabetes “.

Además, todas sus áreas de cafetería han sido cerradas.

En un comunicado, la compañía también dijo que “en los estados que han prohibido reuniones de no más de 50 personas, estamos monitoreando el recuento de invitados en nuestras tiendas para cumplir con esas pautas”.

Winn Dixie & Fresco y Más

Southeastern Grocers, propietaria de los mercados Winn Dixie y Fresco Más, también anunció que realizaría algunos cambios de horario.

De 8 a.m. a 9 a.m., de lunes a viernes, ofrecerán horario especial dedicado a personas mayores y clientes de alto riesgo en todas las tiendas.

También anunciaron que todas las tiendas cerrarán a las 8 p.m. para dar tiempo al personal para reponer los estantes y “llevar a cabo procedimientos de saneamiento adicionales”.

Target

El CEO de Target anunció que a partir del 18 de marzo se reservará en las tiendas cada miércoles su primera hora de operaciones para “apoyar a los clientes más vulnerables, incluidos los ancianos y las personas con problemas de salud”

Las tiendas también cierran a las 9 p.m. diariamente para permitir que el personal reponga y limpie profundamente la tienda.

Target también implementó un límite en los artículos de mayor demanda y pidió a sus clientes que “consideren sus necesidades inmediatas y compren en consecuencia para que más familias puedan encontrar los productos que necesitan”.

Walmart

Las tiendas Walmart han ajustado sus horarios de atención desde las 7 a.m. hasta las 8:30 p.m. (las tiendas que abren después de las 7 a.m. mantendrán su horario habitual) para permitir al personal reabastecer los estantes y limpiar la tienda

Desde el 24 de marzo hasta el 28 de abril, las tiendas Walmart van a dedicar una hora antes del horario regular a los clientes de 60 años en adelante todos los martes.

Eso significa que si la tienda está programada para abrir a las 8 a.m., las personas de 60 años o más pueden entrar a comprar a las 7 a.m., antes de que abra al público en general.

Walmart también dijo que implementaría límites de cantidad en las compras a los clientes en “ciertas categorías que incluyen productos de papel, leche, huevos, productos de limpieza, desinfectante para manos, agua, pañales, toallitas, fórmula y comida para bebés”.

Los Centros Walmart Auto Care se han cerrado temporalmente, mientras que los Centros de Visión de la tienda continuarán.

*Esta historia fue trabajada por Victoria Prado, colaboradora de Univision Orlando.