Jardineros no son clasificados como trabajadores esenciales

(NOTICIAS YA).-

Tras recibir llamadas por parte de trabajadores de club campestres y de campos de golf en relación al porque aun sus empleadores los tienen trabajando a pesar de la orden del gobernador de California, esta es la respuesta por parte de una abogada de derechos civiles y de trabajadores.

“La lista del gobernador no incluye a los jardineros y eso no es decir que no queremos que no tuvieran trabajo porque es muy importante que todos tengamos trabajos pero el riesgo ahorita es que cada persona que sigue trabajando está en riesgo de enfermarse o traer infección a otras personas, y personas se están muriendo” dijo la abogada Megan Beaman.

La última orden por parte del gobernador Gavin Newson , dice que los californianos deben de permanecer en sus casas y no salir con la excepción de realizar actividades esenciales.

“Las listas que se han publicado por medio del estado, los jardineros no deben de estar trabajando por el momento y mucho menos en los country clubs cuando es un beneficio especialmente para los dueños de country clubs”, dijo Beaman.

El dia de hoy la ciudad de Palm Springs ordenó el cierre inmediato de todos los campos de golf públicos y privados incluyendo sus áreas recreativas pero en ciudades como Palm Desert algunos club campestres y campos de golf continúan operando con cientos de trabajadores en su mayoría latinos.

“Si quisieran quedar en casa tienen derecho de quedarse en casa por la situación en la que estamos ahorita, hasta tienen derecho de aplicar al desempleo, o si están infectados o están enfermos con un certificado de un doctor también califican para aplicar a los beneficios de disability”, agregó la abogada.

De acuerdo a una aclaración hecha a Univision por parte del asambleísta Eduardo Garcia.

“Según la definición de negocios esenciales en las categorías federales de infraestructura crítica, y la orientación del gobernador, los jardineros no están en la lista. la oficina de servicios de emergencia de california dice que deberían permanecer en casa para ayudar a garantizar la seguridad de nuestra comunidad y frenar la propagación del covid-19. los funcionarios de salud pública han determinado que nuestras familias están más seguras al quedarse en casa y todos deben respetar el orden de permanencia del gobernador en casa. El Condado de Riverside tiene un línea directa (951)351-6866 para preguntas sobre esta situación. También puede llamar a mi oficina en Coachella al (760)347-2360 si tiene alguna pregunta sobre sus derechos.”