Todos los carriles de SR-56 cerrarán para proyecto en San Diego

(NOTICIAS YA).- El día martes 24 de marzo cerrarán todos los carriles de la Ruta Estatal 56 entre Carmel Valley y Camino del Sur para el proyecto del puente Torrey Meadows.

Los carriles hacia el oeste cerraran a partir de las 9:00 p.m. a la 1:00 a.m., mientras que los carriles hacia el este cerraran de 1:00 a.m. a 5:00 a.m. del miércoles 25 de marzo.

Los conductores en dirección oeste serán desviados hacia la rampa de salida de Camino del Sur y continuaran hacia el norte por Camino del Sur, hacia Carmel Valley Road en dirección oeste hasta la entrada oeste SR-56.

El automovilista en dirección este se desviará hacia la rampa de salida de Carmel Valley Road y continuará hacia el norte por Carmel Valley Road, hacia el camino del sur en dirección sur hasta la rampa de acceso en dirección este del camino SR-56.

Este proyecto está financiado por la ciudad de San Diego por 7 millones de dólares y conectara las comunidades norte y sur de Carmel Valley y eliminara casi dos millas de viaje.

Para obtener información sobre el tráfico en tiempo real, incluida la velocidad de tráfico, el cierre de carriles y carreteras debido a actividades de construcción y mantenimiento, y más, visite: http://quickmap.dot.ca.gov/