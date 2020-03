Concejal de Mission, Alberto Vela, dio positivo de COVID-19

(NOTICIAS YA).- El concejal de la ciudad de Mission, Alberto Vela, publicó una declaración después de dar positivo en la prueba de COVID-19.

“Estimados miembros de la Comunidad de Mission,

El martes pasado, me enteré de que di positivo en el test de COVID-19. Aparte de la fatiga, no he sufrido ningún otro síntoma. Por razones de seguridad y como funcionario electo, quería compartir esta noticia con todos ustedes lo antes posible.

He comenzado inmediatamente a limitar el contacto con los demás y he adoptado estrictas medidas de distanciamiento social. De acuerdo con los protocolos estándar, el Departamento de Salud del Condado de Hidalgo se pondrá en contacto con cualquiera con el que haya tenido un contacto cercano en los últimos catorce días.

Me tomaré el tiempo que necesite para descansar y recuperarme durante las dos semanas de aislamiento en casa. Estoy bendecido con una familia increíble, y grandes colegas en el Ayuntamiento Mission. Estoy más que seguro de que llevarán a la ciudad en una dirección positiva mientras lidiamos con este desafío sin precedentes. Les agradezco de antemano sus buenos deseos.

Este virus no nos vencerá. Nuestra comunidad es firme y fuerte. Todos debemos estar atentos y seguir las pautas para limitar nuestro contacto con los demás. Sus acciones en las próximas semanas determinarán si aplanamos la curva y reducimos la tasa de contagio de COVID-19.

Gracias a cada profesional de la salud del Valle del Río Grande, a cada empleado de la tienda de comestibles y a los primeros en responder que son nuestros verdaderos héroes en la línea del frente. Por favor, practiquen el distanciamiento social para que no abrumemos nuestro sistema de salud. Los insto a que sigan la guía de los expertos en salud pública y los consejos y órdenes de los funcionarios de salud de nuestro condado.

Deseándoles a cada uno de ustedes buena salud.”

Ayer la ciudad envió un comunicado en el que informaba que se estaban llevando a cabo medidas de desinfección en el Ayuntamiento de Mission.