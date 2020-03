Empleado de GEO da positivo al COVID-19

(NOTICIAS YA).-

Un empleado administrativo del centro GEO en Aurora, dio positivo a coronavirus, según confirmó una fuente interna de ICE en exclusiva a Univisión.

“Se trata de una persona que trabaja en la parte administrativa, pero no tuvo contacto con ningún detenido. Además, tiene 17 días que no va a las instalaciones de GEO”, la fuente pidió mantenerse en anonimato ya que asegura que la información todavía no se ha hecho pública.