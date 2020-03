Esposos diagnosticados con coronavirus mueren con horas de diferencia

(NOTICIAS YA).-Una pareja de Washington diagnosticada con el nuevo coronavirus, murió con horas de diferencia.

Hace menos de un mes, Merle y Dee Tofte, celebraron junto a sus cinco hijos el cumpleaños número 85 de él, según información de Fox San Antonio.

Dos semanas después de la celebración, los residentes del condado de Clark en Vancouver, fueron hospitalizados en y dieron positivo a COVID-19, detalló el medio de noticias.

Ese día se tomaron una última foto donde aparecen todos juntos: “fueron amables, amables, divertidos y nos amaron”, dijo Michelle Nusom Taylor sobre sus padres.

“El 16 de marzo, el condado de Clark informó la primera y segunda muerte de una pareja casada por COVID-19. Eran mis padres Merle y Dee Tofte y murieron a las pocas horas de diferencia. Estoy en cuarentena hasta el 26 de marzo. No puedo estar con mis seres queridos. No puedo consolar a mis hijos que han perdido a sus abuelos. No puedo celebrar un servicio para mis padres o asistir a su entierro. Las funerarias están cerradas. Se cree que contrajeron COVID-19 a través de la difusión comunitaria. Quería tiempo y privacidad para llorar, pero si su historia puede salvar una vida, es necesario contarla. Por favor comparte esto. Te amo mamá y papá.

#stayhomeifyoucan #followCDCguidelines #doitforMerleandDee”, escribió Taylor en Facebook.

Según información de la familia, ninguno de los dos salió mucho y no se sabe con certeza como contrajeron el virus.

Ambos empeoraron rápidamente en el hospital.

Murieron con solo 5 horas de diferencia y el personal del Centro Médico Southwest de Peacehealth, hizo lo posible por que sus familiares pudieran despedirse en pantalla.

“Establecieron una llamada en persona con mis padres, cada uno en una habitación diferente, con un capellán con sus nietos e hijos para que todos pudiéramos despedirnos de ellos”, dijo Taylor.

Continuó: “todos estaremos eternamente agradecidos por eso.”

