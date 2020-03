Juez del condado Starr anuncia refugio obligatorio

(NOTICIAS YA).- El juez del Condado Starr, Eloy Vera, anunció que puso en marcha la orden de emergencia que obliga a los residentes del condado a permanecer en casa.

La orden, entró en vigor el miércoles 25 de marzo a las 12 de la medianoche y se mantendrá hasta el martes 8 de abril.

El juez enfatizó que hasta el momento, no hay casos confirmados del COVID-19 en el condado Starr, no obstante, no descarta que puedan haber casos en los próximos días.

Dijo que han examinados cerca de 100 personas y aún están a la espera de los resultados.

