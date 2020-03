Kathy Castor habla sobre posibles métodos de ayuda por coronavirus

(NOTICIAS YA).-Debido a la pandemia del coronavirus, muchas familias están perdiendo sus ingresos financieros, pero según la congresista Kathy Castor, existe ayuda disponible.

“Durante esta crisis sanitaria, es importante que las personas reciban una entrada económica o una ayuda para enfrentar los proximos meses el congreso enviara cheques a las familias entre $1000 y $2000 y $500 por cada niño”, dijo Castor

En una entrevista exclusiva con el periodista de Noticias Univision Tampa Bay, Filippo Ferretti, Castor expresó su desacuerdo con las desiciones del presidente Trump.

“Estados Unidos no ha actuado en una manera bastante rápida. No tenemos suficientes pruebas , por esto tenemos que tomar medidas drasticas de cuarentena. Para que las personas se queden en sus casas, seguras. la buena noticia es que estas medidas no son para las grandes corporaciones si no para las familias y los pequenos negocios.” agregó Castor

La congresista cree que las medidas por parte del Condado Hillsborough son correctas.

“Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la alcaldesa Jane Castor, así como los comisionados de condado Hillsborough y otras autoridades locales. Es muy importante porque este virus es muy peligroso, se puede propagar muy rápidamente aunque si no se presenta síntomas ya que no tenemos herramientas médicas, ni siquiera tenemos suficientes pruebas, es muy importante quedarse en casa”, añadió

