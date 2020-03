Cómo mantener la salud mental durante la pandemia Covid-19

(NOTICIAS YA).- Ante la pandemia del Covid-19, expertos aseguran que la incertidumbre que se vive puede provocar stress y ansiedad. Por esta razón, es importante seguir sus recomendaciones para mantener la estabilidad emocional.

El psiquiatra, Ricardo Irizarry, asegura que “esta situación en la que nos encontramos no había pasado en la historia del mundo en 100 años, lo que significa que ninguna de las generaciones actuales habíamos experimentado una pandemia, lo cual es nuevo para todos”.

Los especialistas reconocen que habrá un impacto psicológico a futuro, en el que no solo las personas diagnosticadas con el virus se verán afectadas, si no toda la familia, amigos e incluso quienes no lo padezcan.

El doctor, Irizarry, dijo que en esta crisis, la saturación de información puede afectar la salud mental y para evitar empeorar o entrar en ansiedad recomienda crear solo un tiempo para ver noticias y actualizarse. El resto del tiempo recomienda hacer ejercicio, meditar y convivir con la familia sanamente.

Entre otras recomendaciones está el evitar el consumo de alcohol y otras sustancias, ya que durante estos momentos de cambio se puede crear una dependencia.

(Nota original: Jonathan Cotto).