FOTOS: Barreras de protección en mercado de San Diego debido a COVID-19

(NOTICIAS YA).- El mercado familiar Barons, intenta mejorar el ambiente para que todos los que ingresen a la tienda puedan sentirse seguros.

La tienda en North Park instaló barreras de plexiglás en sus cajas registradoras entre los empleados y sus clientes para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19.

Este modo preventivo será instalado en las otras siete tiendas durante la siguiente semana.

Además de esta medida preventiva, Barons comenzó a permitir solo 30 clientes en la tienda a la vez y se aseguraran de que los clientes estén a seis pies de distancia cuando esperen en la fila.

Asimismo, a principios del mes de marzo de 2020, el mercado ajusto sus horas para permitir una hora exclusiva para personas de la tercera edad, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. todos los días. Para el público en general, el horario se mantiene igual; 10:00 a.m. a 8:00 a.m.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.