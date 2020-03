La crisis de salud continúa cobrando más empleos, conoce tus derechos

(NOTICIAS YA).- Dueños de negocios están sintiendo la presión de la crisis de salud y según expertos se podría ver una avalancha de violaciones a los derechos laborales.

LEE: EE.UU. es el nuevo epicentro de la pandemia de Coronavirus

La ley aplica para aquellos que tenga documentos legales o no en el país, pero según la abogada Sally Abrahamson, inmigrantes indocumentados tienden asumir que debido a su estatus migratorio, estas estipulaciones no aplican para ellos, algo completamente falso.

Abrahamson agregó que: “si han trabajado, tienen que pagar. En algunos estados tienen que pagar el día siguiente que terminen los empleados. Si alguién trabajo, tienen que recibir dinero.”

LEE: Maryland está a punto de declarar toque de queda por casos de Covid-19

Es importante agregar que “una compañía no puede tener gente trabajando si no van a pagar. Tienen un reclamo y en la corte bajo la ley federal ellos pueden reclamar dos veces lo que no han recibido, entonces hay penalidades para los que no han pagado.”