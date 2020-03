Los 8 mejores sitios para obtener información confiable de Coronavirus

(NOTICIAS YA).- Durante esta pandemia una de las mejores armas es tener los datos correctos, es por eso que aquí te dejamos los 8 mejores sitios para obtener información confiable sobre el Coronavirus.

1. Organización Mundial de la Salud (OMS)

La OMS está publicando periódicamente la nueva información sobre el COVID-19, proporcionando infografías y explicando qué es lo que está pasando; además de presentar guías útiles para desmentir mitos. Sin duda esta es la fuente más confiable y la primera que deberías visitar.

LEE: UNICEF advierte sobre datos falsos de COVID-19 circulando con su logo

2. Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.

Los CDC están publicando constantemente los datos más recientes sobre la pandemia, especialmente en EE.UU. Además proporciona recursos como información de viaje, escuelas, negocios, etc., guías básicas de prevención y consejos sobre lo que se debe hacer cuando estás enfermo.

3. MedlinePlus de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.

Este recurso condensa información de los CDC y los Institutos Nacionales de la Salud (NIH). Aquí puedes encontrar información de salud pública reciente en tu idioma.

4. COVID-19 Facts

Este sitio presenta datos sobre el Coronavirus con fuentes que incluyen a la OMS y la Unidad de Inteligencia Economista. Aquí principalmente se encargan de desmentir mitos sobre la pandemia e identifican cómo fue que se originó la falsa información.

5. Fundación Bill & Melinda Gates

Esta organización está publicando noticias, investigación e información general sobre el Coronavirus en su sección The Optimist. Los datos presentados vienen de oficiales de salud alrededor del mundo, e incluyen perspectivas de expertos.

LEE: WhatsApp: De las principales fuentes de desinformación del Coronavirus

6. Medios de comunicación confiables

Si estás consumiendo noticias asegúrate que éstas siempre citen a fuentes confiables y den fechas exactas para puedas verificar la información. Algunos de los medios que tienen experiencia reportando sobre temas de salud incluyen a The Washington Post, The New York Times y The Boston Globe’s, de acuerdo con la Facultad de Medicina de Harvard.

7. Mapa mundial de COVID-19

El Centro de Ciencia e Ingenierías de Sistema (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins está monitoreando el mapa de la pandemia con información de la Empresa de Sistema de Información Geográfica (Esri), la Organización de Comida y Agricultura (FAO) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Aquí se contabilizan los contagios, muertes y personas recuperadas de Coronavirus, divididos en categorías desde global, hasta por país.

8. Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido

Esta también es una buena fuente de información y proporciona consejos fáciles de entender para identificar síntomas, así como los pasos a seguir en caso de que necesites aislamiento.

LEE: Alimentos que reforzarán tu sistema inmune durante la pandemia