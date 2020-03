Ayuda económica para indocumentados afectados por COVID-19 en San Diego

(NOTICIAS YA).-Aunque vemos un estímulo económico prometedor a nivel nacional, la realidad es que no todos califican para esa ayuda. La comunidad indocumentada también está perdiendo sus empleos por lo que organizaciones locales crearon un fondo para apoyar a estas familias.

Juan dice estar acostumbrado a vivir entre las sombras pero no a vivir sin empleo y mucho menos durante la pandemia del COVID-19.

“Es desesperante, es estresante,” dijo Juan, un trabajador indocumentado quien perdió su empleo. “Hace ya dos semanas me descansaron del trabajo, yo trabajo en dos restaurantes pues con motivo de todo lo del coronavirus nos dijeron que no había trabajo que nos llamaban luego si la situación se componía pero la realidad es que no hay ningún apoyo.”

Con hijos que mantener y deudas que pagar, Juan depende del apoyo de bancos de comida para salir adelante. La noticia de un estímulo económico a nivel nacional parecía alentadora pero no para él ni para los 11 millones de personas indocumentadas que residen en Estados Unidos.

“Pues la federal va a ser para personas con documentos, con un seguro social bueno y la verdad es que mi situación no la tengo,” explicó Juan. “Hago mis impuestos con un número ITIN pero nosotros no calificamos para la ayuda.”

Este es el mismo panorama para el chef Antonio. “Mi esposa no está empleada tampoco, yo todo el tiempo que he estado aquí he pagado mis impuestos,” dijo Antonio.

Ante esta crisis, el Consorcio de Derechos de Inmigrantes en San Diego (SDIRC) creó un fondo de apoyo para indocumentados desempleados por el COVID-19.

“Sabemos que $500 van a poder ayudar, no van a reemplazar un salario y esperemos que pronto podamos regresar a nuestra vida habitual y podamos seguir trabajando como lo hemos hecho por muchos años pero esperamos que esto ayude a aliviar un poco las necesidades,” dijo Lilian Serrano, presidenta de SDIRC.

Para conseguir este cheque de hasta $500, lo único que tiene que hacer es llenar una solicitud en línea disponible en inglés y español. La organización también pide ayuda de donaciones para maximizar el apoyo.

“Aquellas personas en san diego que quizás no perdieron su trabajo, que quizás tienen el privilegio de ayudar al prójimo, que nos ayuden con una donación y esas donaciones conforme vayan llegando las iremos distribuyendo a las familias,” añadió Serrano.

Un esfuerzo que va de la par un fondo de 6.5 millones de dólares del Condado de San Diego abierto a familias indocumentadas. Para recibir algo de apoyo del condado, puede llenar una solicitud.

“También estamos ayudando a la gente con dinero en efectivo para que puedan suplementar con la pérdida de su dinero,” dijo Heidi Martínez, quien trabaja con el supervisor del condado Nathan Fletcher.