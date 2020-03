Mardi Gras habría detonado los casos de coronavirus en Nueva Orleans

(NOTICIAS YA).- El estado de Louisiana se está convirtiendo en uno de los principales puntos de brote de coronavirus en el país, y podría ser el que presente la tasa de contagios más elevada.

Los casos confirmados se han disparado y han llegado a aumentar en más de 500 en un solo día, la mayoría de ellos en la ciudad de Nueva Orleans.

Los expertos creen que el carnaval conocido como “Mardi Gras”, celebrado en dicha ciudad dos semanas antes de que el gobernador John Bel Edwards ordenara a los residentes permanecer en casa, es la razón del avance tan rápido del virus en el estado.

El primer caso confirmado de coronavirus en Louisiana corresponde a una persona del área de Nueva Orleans que dio positivo a la COVID-19 13 días después del final de los festejos, los cuales convocaron a un millón y medio de personas de la región y el extranjero.

Las autoridades creen que el mencionado paciente se contagió del virus de forma local.

Este martes, el presidente Trump aprobó la declaratoria de desastre de Louisiana y el movimiento en Nueva Orleans se ha reducido en un 73%, muestra de que la gente está siguiendo las órdenes de quedarse en casa.

Sin embargo, desde este jueves se registraron 441 nuevos casos y 33 fallecimientos. El gobernador no ve la situación con optimismo.

“No nos está yendo tan bien como debería. No cuando sabemos lo que viene en el futuro no muy distante. Nuestro futuro, considerando la curva en la que estamos, no es prometedor”, admitió el mandatario.

Antes de que se aprobara la ayuda federal, las autoridades habían dado a conocer la escasez de respiradores y equipo de protección en la entidad, mientras que los hospitales en la ciudad de Nueva Orleans habían advertido que no contarían con la capacidad de proveer el cuidado necesario a los pacientes sin apoyo externo.

“Necesitamos recursos del gobierno federal para llegar a donde está la gente y otorgarle los servicios que desesperadamente necesitan, y particularmente nuestros profesionales del cuidado de salud en campo quienes han trabajado sin descanso”, suplicó la alcaldesa LaToya Cantrell.

La doctora Rebekah Gee, CEO de LSU Health Care Services, indicó que personal médico ha tenido que recurrir a medidas extremas, como comprar en eBay, para conseguir equipo.

“Haciendo máscaras (con materiales de) Office Depot. Eso es lo que está sucediendo. Impresoras 3D, una mueblería de Nueva Orleans haciendo máscaras, haciendo equipo de protección”, expuso.

Asimismo, las autoridades se encuentran monitoreando seis grupos de casos en residencias para ancianos. Tan solo en “Lambeth House Retirement Community” en Nueva Orleans, 11 personas han muerto por coronavirus.

*Con información de CNN