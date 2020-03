Mitos y rumores que no debes creer sobre el coronavirus

(NOTICIAS YA).-

A medida que el coronavirus continúa propagándose, también lo hace el pánico, la ansiedad, el estrés y con esto los la desinformación, los mitos, las afirmaciones falsa y las teorías de conspiración.

Algunos de estos rumores a continuación, se han originado en cuentas de redes sociales con información que no está comprobada ni respaldada por fuentes creíbles. Sin embargo, estos rumores han ido creciendo y la gente los está creyendo.

1. El coronavirus fue creado por el hombre

Un rumor popular es que un laboratorio de China había estado trabajando silenciosamente en un arma biológica que se filtró. Otros dicen que lo hicieron para controlar su densa población; otros argumentan que lo hicieron para controlar la economía mundial. Científicos en China han desmentido este rumor. Los expertos científicos aún están tratando de dar con la fuente exacta del virus, pero investigaciones indican que probablemente se originó en los murciélagos y se transmitió a un organismo huésped intermedio antes de llegar a las personas, así como el virus que causó la epidemia de SARS en 2003.

2. Remedios caseros pueden curar o prevenir el coronavirus

Lamentablemente, no es tan simple. Beber líquidos calientes, y hacer gárgaras con agua de limón o vinagre no nos van a proteger contra el coronavirus, ni mucho menos lo va a eliminar de nuestro cuerpo. De la misma manera, tomar mucha agua, frutas, vegetales y vitamina C si son muy buenas para nuestra salud, pero no son un escudo en contra del COVID-19. La verdad es que si el coronavirus ya está en tu cuerpo, consumir estas sustancias no acabará con este. La mejor manera de protegerse contra el virus es mantener una distancia de al menos 6 pies de cualquier persona, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos. Cubrirse la boca y la nariz cuando tosas o estornudes con el codo o un pañuelo que sea desechado inmediatamente, y desinfectar los objetos y las superficies a tu alrededor.

3. La mascarilla quirúrgica te salvará de contraer coronavirus

Expertos recomiendan usar mascarillas como medida preventiva. Pero simplemente usar una mascarilla no te va a salvar completamente de contraer el coronavirus ya que aun usando la mascarilla, el virus puede entrar en tu cuerpo si tocas tus ojos (en caso de que el virus haya caído en tus manos). Según el Centro de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) quienes más necesitan estas mascarillas son quienes están contagiados por el virus y tienen síntomas, con el objetivo de evitar que este se propague a los demás cuando tosen o estornudan; y personas que trabajan en la salud y están constantemente teniendo contacto con gente infectada. La mejor prevención sigue siendo lavarse bien las manos, mantenerse a 6 pies de distancia y desinfectar todo.

4. El calor mata el coronavirus

Se ha rumorado que el calor mata el virus y que por esto el brote va a desaparecer en la primavera. También se rumora que por esta razón es que el virus no está tan propagado en ciertos países Latinoamericanos; pero los expertos de salud aseguran que no hay forma de comprobar esto. De hecho, la Organización Mundial de Salud confirma que el COVID-19 puede ser transmitido en áreas con climas cálidos y húmedos, y que por más calientes sean los secadores de mano, estos tampoco van a matar el virus. También advierte que las lámparas UV no deben usarse para esterilizar las manos u otras áreas del cuerpo porque la radiación puede irritar la piel.

5. Rociar alcohol o cloro por todo el cuerpo puede matar el coronavirus

No. rociar alcohol o cloro por todo el cuerpo no va a matar el virus una vez este haya entrado a tu cuerpo. Rociarse estas sustancias puede ser dañino para tu ropa y para las membranas mucosas de tu cuerpo (ojos, boca, nariz). Ten presente que estas sustancias si pueden ser útiles para desinfectar superficies, lo cual si servirá como precaución y protección al coronavirus.

6. Los niños o jóvenes no se contagian con el coronavirus

Cualquier persona, de cualquier edad, puede contraer el coronavirus. Aunque personas mayores y son sistemas inmunológicos débiles y ciertas condiciones médicas (como asma, diabetes, enfermedades cardíacas) si son más vulnerables a infecciones graves, y su situación se torna más delicada.

La OMS recomienda a todos seguir las medidas preventivas indicadas para protegerse contra el virus.

7. Los antibióticos son efectivos para prevenir y tratar el COVID-19

De acuerdo a la OMS, los antibióticos no funcionan contra virus, solo bacterias. El COVID-19 es un virus y, por lo tanto, los antibióticos no deben usarse como un medio de prevención o tratamiento. Sin embargo, si está hospitalizado a causa del COVID-19 puede recibir antibióticos porque es posible la infección bacterial

8. Todas las personas contagiadas con el coronavirus morirán

La tasa de mortalidad del virus es cercana al 2%, y, según las autoridades, se espera que esa cifra disminuya. Las personas que se contagian con el coronavirus generalmente padecen una enfermedad entre leve y moderada del tracto respiratorio superior, similar a un resfriado común.