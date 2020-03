Ya son 30 casos de COVID-19 en El Paso

(NOTICIAS YA).- En conferencia de prensa virtual, la Ciudad de El Paso y el Departamento de Salud de El Paso anunciaron este viernes cinco nuevos casos positivos de COVID-19 en nuestra comunidad.

Durante la conferencia el doctor Héctor Ocaranza del Departamento de Salud de El Paso confirmó que ya existe que los 25 casos que ya se tenían registrados en la ciudad aumentaron a 30, luego de recibir los resultados de varias pruebas que se han realizado durante los últimos días.

De acuerdo con el informe la mayoría de los infectados son personas de entre los 20 y 30 años, además trascendió que algunas de las pruebas se realizaron fuera del condado de El Paso pero son residentes de esta ciudad.

“El virus se duplica cada 5 días, pero mientras vemos el número incrementar, esperamos ver más casos positivos de 2 a 3 semanas. Queremos no tener un aumento grande por lo que pedimos seguir las medidas de precaución como lavarse las manos, cerrar escuelas, no salir de casa. Todo esto si lo combinamos va a ayudar a que los números no suban dramáticamente”, explicó Ocaranza.

Cabe resaltar que la base militar de Fort Bliss tiene otro conteo, donde hasta el momento se ha dicho que hay 7 soldados infectados con este virus.

