OMS: No hay evidencia de que ibuprofeno agrave síntomas de COVID-19

(NOTICIAS YA).- La OMS indicó que no hay evidencia de que el ibuprofeno agrave los síntomas de COVID-19 y no se pronunció contra su uso, a pesar de declaraciones de oficiales de salud franceses que aconsejaron no tomarlo.

El 14 de marzo el ministro de salud de Francia, Olivier Verán, indicó que el uso de ibuprofeno “podría ser un factor en el empeoramiento de la infección”, y aconsejó a aquellos con fiebre a que tomaran paracetamol, como Tylenol, en su lugar.

Mientras que en el diario médico Lancet algunos investigadores sugirieron lo mismo y muchos comenzaron a recomendar contra su uso. Sin embargo la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha emitido una advertencia contra el medicamento.

De acuerdo con la OMS, expertos han indicando que las preocupaciones sobre el ibuprofeno y medicamentos antiinflamatorios similares no tienen fundamentos, sino que se trata de una especulación científica que no ha sido apoyada por datos reales.

“No fue revisado por colegas. No está basado en evidencia”, explicó David Juurlink, director del Centro para Inovación en Salud Global de la Universidad de Standford a Buzzfeed News.

En realidad otros científicos han realizado la especulación contraria con respecto a los antiinflamatorios, sugiriendo que su uso podría ayudar a detener el virus. Pero hasta el momento ambas son simplemente hipótesis sin evidencia concreta.

Esto no quiere decir que no se tengan que realizar estudios para ver cuál de las dos hipótesis, si es que alguna, es correcta. El Coronavirus es muy nuevo y la información sobre la enfermedad cambia constantemente a medida que la pandemia avanza.

Hasta el sábado 28 de marzo a nivel mundial hay un total de 659,367 casos confirmados y 30,475 muertes por Covid-19 según la Universidad John Hopkins. 121,117 de esos pacientes han sido reportados en EE.UU., el actual epicentro de la pandemia.

