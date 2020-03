Servicio de Animales de El Paso pide apoyo a causa de COVID-19

(NOTICIAS YA).- El Servicio de Animales de El Paso requiere la ayuda de la comunidad para encontrar viviendas para más de 500 animales que actualmente están buscando un hogar.

Por el momento el centro permanece cerrado a causa del COVID-19, pero los servicios de adopción y vivienda temporal aun están activos y necesitan de su ayuda.

Debido a la abundancia de animales en el centro, la necesidad principal es de encontrar a gente “foster” que quiera cuidar estas mascotas por un periodo de dos a cuatro semanas, tiempo que le permite al centro coordinar adopciones y otros trámites.

“Las adopciones son gratis, foster es completamente gratis y la forma que estamos haciendo todo ahorita es por medio de entrega a domicilio, recordandole que todos debemos de estarnos en casa en este momento, nosotros vamos a su casa para poder entregarle el animalito que le hicimos match”, dijo Mason Castillo, consejero de adopción.

Actualmente existe una preocupación errónea de que las mascotas pueden contagiar el virus a sus dueños, pero de acuerdo al Centro para el Control de Enfermedades (CDC) no se cuenta con evidencia de que los animales de compañía, incluyendo a las mascotas puedan propagar el COVID-19.

“La organización mundial de la salud y el CDC nos han dicho que los animales no transmiten el virus, no quiero que la gente vaya a tener temor al respecto, pueden hacer el foster, pueden hacer la adopción, los animales no transmiten el virus, pero recuerde que en cualquier superficie las partículas del virus pueden estar viviendo, por eso estamos haciendo mucho énfasis en que la gente debe de lavarse las manos de pérdida 20 segundos para poder ayudarnos a combatir esta epidemia”, añadió Castillo.

Además se le pide a la comunidad que no busque desinfectar a sus mascotas con el uso de toallas con cloro, ya que estos químicos pueden dañar su salud.

Para quienes no puedan adoptar o cuidar temporalmente de una mascota en estos momentos, el centro cuenta con otras maneras con las cuales la comunidad puede ayudarlos.

“La otra forma que pueden ayudarnos es por medio de donaciones, tenemos una lista en Amazon en donde estamos listando todos los items que necesitamos ahorita para nuestros animales. Más que nada comida para gato y perro, pañalitos para los puppies que tenemos ahorita en foster y en la lista de Amazon tenemos todos los items que necesitamos”, concluyó.

Para más información sobre los servicios de adopción o de cuidado temporal foster, o si desea comprar algún donativo por internet para el centro, utilice la información que aparece en pantalla…

Para adopciones: tel 915-212-8705

Para cuidado foster: tel 915-212-8732

Lista Amazon: http://a.Co/9dht10l