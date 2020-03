Abuso infantil en tiempos del COVID-19

(NOTICIAS YA).- Debido a la pandemia el Coronavirus, cientos de familias han tenido que cambiar sus rutinas y ahora tiene que convivir más tiempo de lo habitual.

Lo cual puede provocar que los adultos descarguen su estrés en contra de los más pequeños de la casa.

“La pérdida de trabajo, a lo mejor el corte de horas en el trabajo todo eso son factores para causar estrés en los padres, el cual pude llevar al abuso o negligencia”, explicó Sonia Ávila, trabajadora del Departamento de Protección a menores.

Aunque los números oficiales indican que los reportes han disminuido, durante las últimas semanas, Ávila asegura que la realidad es otra, ya que es probable que los abusos y negligencia contra los menores sea más frecuente por todo el estrés que se vive en el hogar.

Pero ante la falta de terceros como maestros y cuidadores los padres no se evidenciarán así mismos.

“Hay muchos menos ojos cuidando de estos niños y cuidando de estos niños. Así es que cuando tenemos un numero que ha bajado como en esta ocasión no indica que el abuso o negligencia haya bajado”, enfatizó Ávila.

Para muchos padres de familia la autocuarentena no ha sido fácil, ya que los menores muchas veces no entienden porque sus rutinas fueron cambiadas de la noche a la mañana.

“Las niñas tiene mucha energía, ósea ya se me están acabando las ideas para mantenerlas ocupadas y también porque pues tengo a mi niña de 3 años y mi niña de un año, entonces estoy con la de 7 y luego la bebé que quiere comer o ir al baño y entonces todo eso ha sido difícil”, señaló Cynthia Reyes, madre de familia.

Reyes asegura que mantener una rutina le ha servido, por lo que aconseja a los padres de familia mantener un horario con sus hijos como lo harían normalmente, pero sobre todo darse un tiempo de descanso para evitar que el estrés y las preocupaciones se apoderen de sus cabezas.

“Cuando me siento un poco abrumada, un poco estresada siempre turnamos le digo a mi esposo te encargo a las niñas, yo me voy a ir a leer un libro, al cuarto a ver una película y me tomo un descanso para mi e igual él”, concluyó.

Si usted sabe de algún caso de abuso o negligencia infantil puede reportarlo al número 1-800-252-5400.