Autoridades de DC atienden casos Covid19 sin importar estatus migratorio

(NOTICIAS YA).- Autoridades de Washington D.C. piden a las personas buscar ayuda médica sin importar su estatus migratorio, luego de que se confirmara que uno de los fallecidos en la capital de los Estados Unidos es hispano.

Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D.C., afirmó que aún no se ha llegado al pico de la pandemia en el área.

Según la investigación, las tres víctimas que murieron el fin de semana, cuyas identidades no han sido reveladas, no fallecieron en los hospitales debido a que no buscaron ayuda médica.